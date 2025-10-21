Cắt mí 5 ngày không nhắm được mắt, bác sĩ cảnh báo nguy cơ

Khi “mí đẹp” trở thành rủi ro cho thị lực

Một đoạn video được đăng tải trên TikTok gần đây khiến mạng xã hội xôn xao. Trong clip, một cô gái chia sẻ sau phẫu thuật cắt mí, đôi mắt mở to bất thường, không thể khép lại hoàn toàn.

Dòng chú thích đi kèm thu hút nhiều lượt xem: “Có ai đi cắt mí về không nhắm kín mắt lại được như mình không ạ? Mình làm combo mở góc ngoài hạ lệ với cắt mí trên. Đến bây giờ vẫn tím và không nhắm được vào. Mắt khô rất khó chịu và hơi mờ. Mắt đã cắt được 5 ngày”.

Cô gái chia sẻ tình trạng mắt không thể nhắm kín sau 5 ngày phẫu thuật cắt mí (Ảnh chụp màn hình).

Tình trạng không nhắm được mắt sau phẫu thuật cắt mí không còn xa lạ trong lĩnh vực thẩm mỹ. Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ tổn thương giác mạc và giảm thị lực nếu không được xử trí đúng cách.

ThS. BS Nguyễn Minh Nghĩa, giảng viên Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết tình trạng này thường xuất phát từ 2 nguyên nhân chính.

“Với các ca phẫu thuật bị lỗi, nguyên nhân thường đến từ việc cắt bỏ quá nhiều da mi trên hoặc khâu tạo nếp mí quá to, quá căng. Một số trường hợp khác là do tổn thương cơ nâng mi - phần cơ giữ vai trò giúp mắt đóng mở bình thường”, bác sĩ phân tích.

Theo BS Nghĩa, khi cơ nâng mi bị khâu quá chặt hoặc tổn thương trong quá trình mổ, người bệnh sẽ gặp khó khăn trong việc nhắm mắt. Biểu hiện này được chia làm 2 nhóm.

Ở nhóm sinh lý bình thường, người bệnh có thể gặp khó khăn khi nhắm mắt trong khoảng 3 ngày đầu sau phẫu thuật do sưng nề hoặc thuốc tê còn tác dụng. Tình trạng này sẽ cải thiện sau ngày thứ 4, khi cơ mi dần hồi phục. Tuy nhiên, nếu sau nhiều tuần mà mắt vẫn không khép kín, rất có thể bệnh nhân đã rơi vào nhóm biến chứng bất thường.

“Trường hợp bất thường thường gặp ở những ca cắt quá nhiều da hoặc can thiệp sai kỹ thuật khiến cơ nâng mi bị ảnh hưởng. Khi đó, dù chờ đợi vài tháng, tình trạng cũng không tự cải thiện. Một số người có thể khép mắt trở lại sau 1-2 năm do da lão hóa chùng xuống, nhưng nếp mí thường bị tụt quá cao, khiến mắt mất tự nhiên”, bác sĩ nói thêm.

Biến chứng này không chỉ làm mất cân đối khuôn mặt mà còn gây hại trực tiếp cho sức khỏe đôi mắt.

Khi mắt không thể nhắm kín, giác mạc liên tục bị khô do tuyến lệ hoạt động kém, dẫn đến viêm, trầy xước, thậm chí thủng giác mạc. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có thể giảm thị lực hoặc mù lòa.

Các triệu chứng thường gặp gồm khô rát, cộm xốn, chảy nước mắt liên tục hoặc nhìn mờ. Để hạn chế tổn thương, bác sĩ khuyên người bệnh nên nhỏ nước mắt nhân tạo đều đặn, đeo kính bảo hộ khi ra ngoài, tránh gió mạnh, khói bụi và che mắt khi ngủ để giữ ẩm cho giác mạc.

Cắt mí an toàn phải bắt đầu từ hiểu biết và lựa chọn đúng

Theo BS Nghĩa, cắt mí là một tiểu phẫu đòi hỏi kỹ thuật chính xác và hiểu biết sâu về giải phẫu mắt.

“Cắt mí tưởng đơn giản nhưng thực chất là một tiểu phẫu tinh vi, liên quan trực tiếp đến cấu trúc cơ và thần kinh quanh mắt. Chỉ bác sĩ được đào tạo bài bản về phẫu thuật tạo hình mới đủ năng lực đánh giá, chỉ định và xử lý biến chứng”, ông nhấn mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo đặt sức khỏe và an toàn lên hàng đầu khi quyết định can thiệp thẩm mỹ vùng mắt (Ảnh nhân vật cung cấp).

Ông cũng khuyến cáo không nên chạy theo trào lưu mí to, mí sâu khi chưa được tư vấn kỹ về cấu trúc gương mặt. Mỗi người có độ đàn hồi da, độ dày cơ và hình dạng hốc mắt khác nhau, vì vậy phương pháp phẫu thuật phải được cá thể hóa để đảm bảo an toàn.

Về mặt chuyên môn, bác sĩ cho rằng phẫu thuật cắt mí chỉ nên loại bỏ phần da thừa vừa đủ để mắt vẫn có thể khép kín tự nhiên. Đường khâu cần được căn chỉnh đúng cung mi cũ, tránh đặt quá cao gây lật mí.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần tái khám đúng hẹn và báo ngay cho bác sĩ nếu xuất hiện sưng đau kéo dài, chảy nước mắt liên tục hoặc không thể nhắm kín mắt.

Bác sĩ cũng cảnh báo người bệnh không nên tự ý bôi thuốc hoặc chườm lạnh khi gặp biến chứng, vì xử lý sai có thể khiến sẹo co kéo nặng hơn và tăng nguy cơ viêm loét giác mạc.

Trong bối cảnh phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến, mỗi quyết định làm đẹp đều cần đi kèm hiểu biết và lựa chọn an toàn. Đôi mắt là cơ quan tinh tế, bất kỳ can thiệp nào cũng cần đặt sức khỏe lên hàng đầu.