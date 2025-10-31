Người đàn ông "gánh" khối u khổng lồ trên vai suốt 5 năm

Ngày 31/10, Bệnh viện Giao thông vận tải thông tin về ca bệnh đặc biệt, các bác sĩ giải phóng thành công khối u khổng lồ mà người đàn ông đã mang trên vai suốt 5 năm.

Bệnh nhân là anh Ngô Trọng H. (41 tuổi, TP Nha Trang, nghề đầu bếp). Anh H. cho biết, anh mang khối u vùng vai đến nay là 5 năm. Ban đầu khối u nhỏ nhưng tăng dần kích thước, khiến vai phải phồng to, mất cân đối.

Thời gian gần đây, anh H. thấy khối u phát triển nhanh, gây đau nhức, ảnh hưởng đến vận động nên đến Bệnh viện Giao thông Vận tải để thăm khám.

Khối u mọc trên vai người bệnh như quả bưởi. Sau phẫu thuật, khối u được lấy ra có trọng lượng lên tới 1,5kg (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

TS.BS Bùi Sỹ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp đánh giá, đây là ca bệnh phức tạp, khối u lớn phát triển trong nhiều năm, gây biến dạng vai và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, lao động của người bệnh.

Trên kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) và xét nghiệm, thăm khám lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc u phần mềm khổng lồ vùng vai phải, cần phẫu thuật để tránh biến chứng chèn ép cơ, mạch máu và thần kinh.

Ca phẫu thuật do TS.BS Bùi Sỹ Tuấn Anh cùng các bác sĩ khoa Ngoại và ê-kíp gây mê hồi sức thực hiện. Trong ca mổ, các bác sĩ đã cẩn trọng bóc tách, cắt trọn khối u nặng khoảng 1,5 kg, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc cơ, mạch máu và thần kinh vùng vai để đảm bảo chức năng vận động cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ khô, không đau nhiều, người bệnh có thể vận động và cử động tay trở lại bình thường.

TS.BS Bùi Sỹ Tuấn Anh cho biết, u phần mềm khổng lồ là bệnh lý hiếm gặp, nếu không xử lý sớm có thể gây chèn ép các cấu trúc quan trọng, thậm chí hoại tử hoặc mất chức năng chi thể.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca mổ đã thành công, đảm bảo cả yếu tố thẩm mỹ và chức năng vận động cho bệnh nhân.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan, khi thấy nổi u, cục bất thường nên đi khám sớm để được phát hiện, xử lý bệnh (nếu có), tránh tình trạng khối u phát triển lớn, gây nhiều nguy cơ cho sức khỏe.