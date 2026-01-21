Cắt bỏ 2 thận đa nang nặng gần 10kg, ghép tạng trong một lần phẫu thuật

Ngày 21/1, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin đã thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp, cắt bỏ đồng thời 2 quả thận đa nang nặng gần 10kg và ghép thận cho bệnh nhân trong cùng một lần phẫu thuật.

Đây là ca phẫu thuật cắt bỏ, ghép tạng đồng thời đầu tiên tại Việt Nam, một kỹ thuật phức tạp mà hiện nay trên thế giới chỉ có 2 trung tâm thực hiện được.

Bệnh nhân được loại bỏ 2 quả thận đa nang nặng gần 10kg (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bệnh nhân H.L. (SN 1972, trú tại phường Thanh Thủy, thành phố Huế) nhập viện trong tình trạng mắc bệnh thận - gan đa nang dẫn đến suy thận giai đoạn cuối. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật ghép thận từ nguồn hiến tặng.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ, với sự phối hợp của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ghép tạng. Các bác sĩ đã cắt bỏ 2 thận đa nang nặng gần 10kg, đồng thời bảo tồn tuyến thượng thận 2 bên và kiểm soát chảy máu tối ưu.

Song song với quá trình cắt bỏ, bệnh nhân được ghép thận từ người hiến sống trong cùng thời điểm. Ngay sau khi khâu nối mạch máu, thận ghép được tưới máu toàn bộ, căng hồng đều và có nước tiểu ngay trên bàn mổ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu (Bệnh viện Trung ương Huế), chỉ 48 giờ sau ca mổ, chức năng thận của bệnh nhân L. đã cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định và không cần truyền máu trong và sau phẫu thuật. Bệnh nhân đã ra viện sau 2 tuần được điều trị.