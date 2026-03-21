Cặp đôi cầu cứu bác sĩ vì chồng khó "gần gũi" vợ sau 10 năm xa cách

“Cú sốc” trong lần tái hợp sau 10 năm

Sau 10 năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chị N.T.H. (47 tuổi) trở về Việt Nam đoàn tụ với chồng là anh Đ.N.H. (50 tuổi). Cuộc gặp lại khiến chị mang theo nhiều kỳ vọng về một sự kết nối trọn vẹn, như một “đêm tân hôn thứ hai”.

Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc riêng tư, dù rất cố gắng, anh H. lại không thể duy trì sự cương cứng để hoàn thành cuộc yêu. Những lần sau đó cũng không cải thiện, khiến không khí giữa hai vợ chồng trở nên nặng nề.

Từ háo hức, chị H. dần chuyển sang lo lắng, thậm chí tự đặt ra những câu hỏi về bản thân và mối quan hệ. Trước tình trạng này, cả hai quyết định tìm đến Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) để thăm khám.

Lầm tưởng xa cách lâu sẽ khiến “chuyện ấy” nồng cháy hơn

Theo ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm, nhiều cặp đôi cho rằng khoảng cách sẽ làm tăng sự khao khát. Tuy nhiên, thực tế lại khác.

BS Ngọc thăm khám cho một cặp vợ chồng (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

“10 năm xa cách không phải là chất xúc tác, mà còn có thể tạo ra khoảng trống lớn về cảm xúc và thói quen. Trong thời gian dài, nhịp sinh học và nhu cầu của mỗi người thay đổi, khiến cơ thể khó thích nghi ngay khi tái hợp”, BS Ngọc phân tích.

Ngoài ra, áp lực phải thể hiện tốt trong lần gặp lại, cùng kỳ vọng lớn từ đối phương, có thể vô tình trở thành gánh nặng tâm lý. Khi tâm trí bị chi phối bởi lo lắng, cơ thể có thể phản ứng ngược lại.

Để xác định nguyên nhân, bác sĩ đã chỉ định thực hiện các xét nghiệm chức năng sinh lý cho anh H. Kết quả cho thấy người bệnh có tình trạng rối loạn mỡ máu và suy giảm testosterone.

Theo BS Ngọc, đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cương dương. Testosterone thấp làm giảm ham muốn, trong khi rối loạn mỡ máu tác động đến hệ mạch máu, vốn là yếu tố quan trọng trong quá trình cương cứng.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh đây chỉ là một phần của vấn đề.

“Điều trị không chỉ dừng lại ở yếu tố sinh lý mà tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu không giải quyết được áp lực và lo lắng, việc dùng thuốc đơn thuần sẽ không mang lại hiệu quả như mong đợi”, BS Ngọc cho biết.

Ở trường hợp của anh H., áp lực về hiệu suất, nỗi lo làm hài lòng bạn đời và những suy nghĩ tiêu cực về tuổi tác đã trở thành rào cản lớn.

Theo các chuyên gia, điều trị trong những trường hợp tương tự cần tiếp cận toàn diện, bao gồm kiểm soát các yếu tố bệnh lý, cải thiện nội tiết, điều chỉnh lối sống và đặc biệt là trị liệu tâm lý.

Với vợ chồng chị H., các bác sĩ đã hướng dẫn hai người trao đổi thẳng thắn về mong muốn và cảm xúc. Người vợ học cách giảm bớt kỳ vọng, trong khi người chồng chia sẻ những khó khăn thay vì âm thầm chịu đựng.

Thông qua các liệu pháp hỗ trợ, áp lực dần được tháo gỡ, giúp đời sống vợ chồng cải thiện theo thời gian.

Các chuyên gia cho rằng, sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành mới là yếu tố giúp duy trì hạnh phúc lâu dài, đặc biệt khi các cặp đôi bước vào giai đoạn trung niên.