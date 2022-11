Cấp cứu một trường hợp bị tôn cắt vào cổ, máu chảy thành vòi

Theo bác sĩ Tiên, khoảng 18h45 ngày 13/11, bệnh nhân Lê Viết H. (44 tuổi, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng vết thương cắt đứt sâu vào cổ.

Người nhà cho biết bệnh nhân bị tai nạn giao thông va chạm vào xe ba gác chở tôn cắt sâu vào cổ, chảy máu nhiều.

Sức khỏe bệnh nhân Lê Viết H. hiện đang tạm ổn (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam).

Qua thăm khám và tiến hành làm các xét nghiệm cấp cứu, chụp CT cột sống cổ 32 dãy, các y bác sĩ nhận định bệnh nhân có vết thương ngang cổ nham nhỡ kích thước 20x5cm, đứt cơ, đứt dây thần kinh phụ, cơ ức đòn chủm, cơ bậc thang, vết thương phức tạp cắt đứt toàn bộ cơ mạch máu lớn vào tới nền cổ, tổn thương phần đốt sống cổ đứt rời tĩnh mạch cảnh.

Bệnh nhân rơi vào trong tình trạng nguy cấp, huyết áp tụt 80/50mmHg, máu chảy thành vòi, kích thích vật vã. Bác sĩ Khoa Cấp cứu tiến hành chèn gạc ép tại chỗ, báo động đỏ toàn viện, tiến hành truyền 8 đơn vị máu nhưng bệnh nhân suy hô hấp, đe dọa tính mạng rất cao.

Bệnh nhân được đưa vào Khoa Gây mê - hồi sức, ekip phẫu thuật đã tiến hành mở khí quản cấp cứu, khâu nối vi phẫu bao bó sợi dây thần kinh phụ, khâu cơ bậc thang và cơ ức đòn chủm, lấy tĩnh mạch hiển lớn ghép tĩnh mạch cảnh trong, cột cầm máu các mạch máu nhỏ.

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho người bệnh. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi Sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên cảnh báo tai nạn do xe ba gác chở tôn hàng năm gây tai nạn giao thông dẫn đến rất nhiều trường hợp nguy kịch, tử vong rất đáng cảnh báo. Cần tuyên truyền cho nhân dân ý thức tuân thủ luật an toàn giao thông, tránh các trường hợp không may xảy ra.