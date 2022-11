2 tháng sau khi bị chó cắn, người đàn ông bất ngờ lên cơn dại rồi tử vong

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, một người đàn ông 45 tuổi có địa chỉ tại Hưng Yên, liên quan đến Hà Nội đã tử vong vì bệnh dại do bị chó cắn tại thời điểm 2 tháng trước.

Cụ thể, trường hợp này có địa chỉ thường trú tại thôn Duyên Ninh, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Cách đây 2 tháng, người này bị chó thả rông cắn vào mu bàn tay phải khi đang làm nông tại trang trại của gia đình ở Hưng Yên.

Tuy nhiên, sau khi bị chó cắn, bệnh nhân không đi tiêm phòng dại mà đi khám ở một thầy lang trong thôn. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán không phải bị cắn bởi chó dại.

Ngày 5/11, bệnh nhân lên sống cùng vợ, con tại phường Ngọc Thụy, Long Biên (Hà Nội). Trong quá trình ở đây, bệnh nhân không tiếp xúc với hàng xóm xung quanh.

3 ngày sau, người đàn ông này xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, khó ngủ, khàn giọng, đau vai, tê bì dọc cánh tay theo vị trí vết cắn. Sau đó, bệnh nhân không ăn, không uống được, sợ gió, ánh sáng và khó thở.

Bệnh nhân nhanh chóng được người nhà đưa vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị ngay trong đêm. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi cơn dại, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để làm xét nghiệm.

Đêm 9/11, tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng, được chỉ định đặt nội khí quản. Sau khi được các bác sĩ phân tích bệnh nhân có tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao, người nhà đã xin đưa bệnh nhân về. Sau đó, bệnh nhân được đưa về Hưng Yên và tử vong.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy, bệnh nhân dương tính virus dại.

Mới đây, tại Hà Nội cũng đã ghi nhận một trường hợp tử vong vì bệnh dại sau khi giết mổ chó.

Cụ thể, trường hợp này là bệnh nhân nam, 50 tuổi, địa chỉ Yên Nội, Vạn Yên, Mê Linh.

Trong vòng 2 tháng từ khi phát bệnh, bệnh nhân có tham gia giết mổ chó cùng một số người họ hàng trong thôn (2 con chó đều khỏe mạnh được nuôi hơn 5 tháng trong thôn, không được tiêm phòng), không rõ bị cắn hay có vết thương khi mổ chó.

Đặc điểm chung của các trường hợp này là đều chủ quan, không tiêm phòng vaccine dại.

Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40 người tử vong do bệnh dại tại 16 tỉnh, thành phố (tăng 2 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2021). Riêng tại Hà Nội đã ghi nhận 2 ca mắc và tử vong do bệnh dại.