Cảnh báo gánh nặng bệnh tật đang gia tăng với 2 nhóm đối tượng

Tại hội thảo “Tiêm chủng - Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền”, vừa diễn ra ở TPHCM, BSCKII Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, chương trình tiêm chủng cho trẻ em ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm.

Tuy nhiên, việc tiêm chủng cho người lớn - đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền - vẫn còn tương đối mới mẻ.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM chia sẻ về các hoạt động bảo vệ người cao tuổi, người có bệnh nền (Ảnh: HT).

Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Số người từ 60 tuổi trở lên dự kiến đạt khoảng 21 triệu vào năm 2035.

Tại Việt Nam, trung bình người lớn tuổi mắc 3-4 bệnh lý nền đi kèm, chịu nhiều ảnh hưởng đến chất lượng sống và có nguy cơ giảm số năm sống khỏe mạnh. Khi dân số già đi và tỷ lệ mắc các bệnh mạn tính gia tăng, xã hội ngày càng trở nên dễ tổn thương trước các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa.

BSCKI Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Phó Giám đốc HCDC cảnh báo, gánh nặng bệnh tật đang gia tăng, khi người cao tuổi và người có bệnh nền phải đối mặt với sự suy giảm hệ miễn dịch theo tuổi cùng với các rào cản về chi phí, thiếu thông tin và lo ngại tác dụng phụ sau tiêm chủng.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ nhóm dân số này, HCDC đã xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm chủng bảo vệ người cao tuổi và người có bệnh nền.

Kế hoạch có nhiều hoạt động thiết thực như: hướng dẫn chuyên môn, hoàn thiện bản kiểm sàng lọc trước tiêm và tổ chức các hội thảo chuyên gia để lấy ý kiến góp ý.

Nhân viên y tế khám sức khỏe cho người cao tuổi tại TPHCM (Ảnh: SYT).

Giáo sư Jonathan Van-Tam, Trường Y, Đại học Nottingham, người từng đóng vai trò giám sát chương trình tiêm chủng của Vương quốc Anh giai đoạn 2017-2022, nhấn mạnh một yếu tố đặc biệt quan trọng là sự khuyến nghị từ chính bác sĩ hoặc nhân viên y tế mà người bệnh tin tưởng.

Cụ thể, mỗi lần y bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân đều là cơ hội để giúp người dân hiểu và chủ động hơn về việc phòng ngừa bệnh tật trong các giai đoạn của cuộc đời.

Chủng ngừa cho người lớn giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tái nhập viện do liên quan trực tiếp đến bệnh truyền nhiễm và giảm biến chứng bệnh mạn tính như tim mạch, hô hấp... do nhiễm trùng nặng gây ra.

Trong tương lai, việc chuẩn hóa hoạt động tiêm chủng không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn mà còn góp phần củng cố vai trò của y tế dự phòng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

BSCKII Nguyễn Hồng Tâm nhấn mạnh, cần có tiếng nói nhất quán trong toàn ngành y tế, để tiêm chủng hiệu quả cho người cao tuổi và người có bệnh lý nền, hướng tới tạo một lá chắn toàn diện nhất cho sức khỏe người dân ở mọi lứa tuổi.

Các kế hoạch hành động sẽ được HCDC tham mưu đến Sở Y tế, bao gồm việc hoàn thiện hướng dẫn tiêm chủng cho người cao tuổi và người có bệnh nền, điều chỉnh chiến lược truyền thông để cộng đồng nhận thức đầy đủ về lợi ích của hoạt động này.