Cảnh báo 5 cơn đau trong thai kỳ - dấu hiệu nguy hiểm cần khám ngay

Thai phụ L.T.M được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng đau bụng dữ dội sau nhiều giờ cố chịu đựng tại nhà. Trước đó, chị chủ quan cho rằng cơn đau sẽ tự hết nhưng thực tế đây lại là những dấu hiệu nghiêm trọng dọa sảy thai nếu không được can thiệp kịp thời.

BS.CKI Chu Thị Nga (Khoa Sản Phụ khoa - BVĐK Hồng Ngọc) chia sẻ: “Nhiều mẹ bầu chủ quan khi nghĩ đau bụng âm ỉ, đau đầu hay đau hạ sườn là bình thường. Trên thực tế, bất kỳ cơn đau nào trong thai kỳ cũng là bất thường, đặc biệt khi kèm theo các triệu chứng như ra máu âm đạo, rỉ nước ối,... cần được can thiệp y tế ngay, tránh để mất thời điểm vàng cứu thai”.

Mẹ bầu cần thăm khám định kỳ để được theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện bất thường (nếu có) (Ảnh: BVCC).

Cũng theo bác sĩ Nga, có ít nhất 5 vị trí đau thường gặp trong thai kỳ có thể là biểu hiện của các tình trạng nguy hiểm, cần được thăm khám sớm.

Đau bụng dưới kèm ra máu âm đạo

Trong 3 tháng đầu, nếu xuất hiện các cơn đau bụng dưới dữ dội, quặn từng cơn đi kèm chảy máu âm đạo (máu đỏ tươi hay nâu đen) đều có thể là dấu hiệu cảnh báo dọa sảy thai hoặc rau bong non nếu ở quý II của thai kỳ. Cả hai tình trạng đều tiềm ẩn nguy cơ mất thai cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Đau bụng dưới dữ dội kèm ra máu âm đạo là dấu hiệu của dọa sảy thai (Ảnh: BVCC).

Đau bụng từng cơn, đều đặn trước tuần 37

Khi xuất hiện những cơn đau nhói bụng, đều đặn có thể là dấu hiệu của các cơn gò tử cung, nếu kèm cảm giác căng tức vùng chậu, dịch âm đạo lẫn máu hồng, mẹ bầu cần nghĩ ngay đến nguy cơ chuyển dạ sinh non. Trường hợp này cần nhập viện ngay để được theo dõi và xử trí sớm, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển và an toàn của thai nhi.

Đau đầu kéo dài, không giảm khi nghỉ ngơi

Đau đầu đơn thuần có thể do mẹ bầu thiếu ngủ vì mệt mỏi, căng thẳng..., nhưng nếu kéo dài nhiều ngày và kèm theo các dấu hiệu như mờ mắt, sưng phù mặt, tay, chân hoặc huyết áp tăng cao, mẹ bầu cần được kiểm tra ngay vì có thể đang gặp phải tiền sản giật, đây là biến chứng nguy hiểm có thể tiến triển nhanh thành sản giật, gây co giật, hôn mê, thậm chí tử vong.

Đau vùng chậu lan xuống một bên chân, kèm tê buốt

Thai nhi phát triển lớn dần có thể chèn ép dây thần kinh tọa, gây đau vùng thắt lưng hoặc chậu hông lan xuống một bên chân, đôi khi kèm theo cảm giác tê bì. Tuy không nguy hiểm ngay tức thì nhưng tình trạng này nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động sau sinh.

Đau vùng hạ sườn phải, kèm buồn nôn - nôn

Cơn đau âm ỉ hoặc tức nặng vùng hạ sườn phải, kèm buồn nôn, nôn có thể bị nhầm lẫn với triệu chứng thai nghén. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu sớm của hội chứng HELLP, một dạng rối loạn chức năng gan nguy hiểm khi mang thai.

BVĐK Hồng Ngọc cho biết đã tiếp nhận một sản phụ 30 tuổi nhập viện trong tình trạng tương tự. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị mắc hội chứng HELLP - biến chứng nặng của tiền sản giật, nếu không xử trí kịp thời có thể đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Nhờ được phát hiện sớm và điều trị đúng hướng, sản phụ đã vượt cạn an toàn, em bé chào đời khỏe mạnh.

“Bất kỳ cơn đau nào kéo dài, dữ dội, lan rộng hoặc đi kèm triệu chứng như sốt, chóng mặt, ra máu, nôn ói… đều cần được thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt. Tự theo dõi tại nhà có thể khiến thai phụ bỏ lỡ thời điểm vàng để can thiệp, đặc biệt trong các tình huống như thai ngoài tử cung, sinh non, nhau bong non, tiền sản giật...”, bác sĩ Nga nhấn mạnh.

Hồng Ngọc đồng hành cùng mẹ bầu, theo dõi sát từng cơn đau

Thai kỳ là giai đoạn đặc biệt cần được theo dõi sát sao từ những cơn đau nhỏ nhất. Việc phân biệt cơn đau sinh lý thông thường với dấu hiệu bất thường là điều không dễ, nhất là với những mẹ bầu mang thai lần đầu.

BVĐK Hồng Ngọc theo dõi từng cơn đau nhỏ nhất của mẹ bầu (Ảnh: BVCC).

Tại BVĐK Hồng Ngọc, sản phụ được theo dõi toàn diện trong suốt hành trình mang thai thông qua dịch vụ thai sản trọn gói. Các bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực sản - nhi - gây mê hồi sức phối hợp chặt chẽ để xử lý kịp thời mọi tình huống.

Hơn 20 năm qua, BVĐK Hồng Ngọc là nơi gửi trọn niềm tin của hàng triệu mẹ bầu trên hành trình sinh nở. Đây cũng là một trong những bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ACHSI (Úc), đồng thời là bệnh viện tư nhân tiên phong tại miền Bắc được Bộ Y tế công nhận là Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc.

Nếu mẹ đang gặp phải những cơn đau mỏi khó chịu trong thai kỳ, đừng ngần ngại liên hệ để được tư vấn sớm các phương pháp giảm đau an toàn và hiệu quả.