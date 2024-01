Cận cảnh mổ bắt em bé thông tim bào thai đầu tiên ở Việt Nam

Gần 9h ngày 30/1, ekip hai Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) đã bước vào cuộc mổ bắt con đặc biệt, khi đây là trường hợp thông tim bào thai qua đường tử cung đầu tiên ở Việt Nam, được thực hiện cách đây hơn 3 tuần.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết, cuộc mổ bắt con được thực hiện khi thai nhi hơn 37 tuần tuổi. Lãnh đạo hai bệnh viện đã báo cáo trực tiếp ca mổ cho lãnh đạo Sở Y tế để được chỉ đạo từng chi tiết, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để làm sao điều trị tốt cho mẹ con sản phụ.

Sản phụ chỉ phải trải qua ca mổ 25 phút, không cần phải truyền máu để hạ sinh một bé trai nặng 2,9kg (tăng 600gram so với thời điểm được can thiệp bào thai trước đó) . Em bé vừa chào đời đã tự thở theo khí trời, được thực hiện ngay da kề da với mẹ, được cắt rốn lúc 9h 17 phút. Em bé sức khỏe tốt, khóc to, được đánh giá sức khỏe chặt chẽ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết, ekip điều trị đã tiên liệu việc cháu bé có thể thở oxy ngay sau sinh hoặc mang về bệnh viện chuyên khoa nhi để tiếp tục can thiệp, vì lo ngại ảnh hưởng tình trạng không có lỗ van động mạch phổi bẩm sinh trước đó.

Bác sĩ Hương cho biết: "Khi siêu âm tim trong phòng sinh, em bé từ không có lỗ van động mạch phổi thì nay chỉ hẹp mức độ trung bình, không cần can thiệp gì trong giai đoạn đầu đời. Ngày mai, Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ siêu âm lại một lần nữa để lên kế hoạch chăm sóc trong giai đoạn sau sinh".

"Đây là kết quả quá ngoạn mục, vượt mong đợi của ekip điều trị, là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện can thiệp trong ca bệnh tim bẩm sinh nặng thứ 2", bác sĩ Hương chia sẻ thêm.

Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết thêm, sự tin tưởng và đồng hành của gia đình là điều kiện hỗ trợ quá trình điều trị của bác sĩ trong suốt quá trình can thiệp đến chăm sóc thai nhi.

"Chúng tôi nói rõ với gia đình đây là ca đầu tiên mà bệnh viện thực hiện và họ vẫn nhất quán chấp nhận. Sau mổ, người mẹ nước mắt giàn giụa vì quá hạnh phúc khi nhìn thấy con an toàn. Tổng số nhân sự ekip phẫu thuật là hơn 15 người.

Ekip điều trị can thiệp thông tim bào thai rất xúc động với kết quả ban đầu này. Dù vậy, diễn tiến sức khỏe của em bé sau sinh thay đổi theo giờ. Nếu trong 72 giờ tới tình trạng bé vẫn ổn định, niềm vui sẽ lớn hơn", bác sĩ Hải nói.

Bác sĩ Bùi Văn Hoàng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ - cho biết, ngay từ đầu, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo theo dõi sát, chăm sóc đặc biệt trường hợp mẹ con sản phụ trên.

Nỗi lo nhất là việc bà mẹ có thể sinh non, còn em bé có thể mất tim thai. Do đó, các bác sĩ cố gắng chăm sóc phổi của em bé, cố gắng giữ được thai đến 38-39 tuần tuổi. Đến thời điểm 37 tuần tuổi, thai dù chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng có thể chấp nhận được để chào đời.

Ở tuần thai thứ 37, sản phụ đau bụng nhưng chưa có dấu hiệu rõ ràng, được bệnh viện thực hiện xét nghiệm chuyên biệt và khẳng định chính xác việc sản phụ đã chuyển dạ.

"Chúng tôi không nghĩ bé có cân nặng 2,9kg. Ngoài ra, tim, phổi, màu da, cử động như trẻ trưởng thành, khóc tốt. Trong ngành y của chúng tôi, thấy em bé khóc là bác sĩ cười", bác sĩ Hoàng chia sẻ.

Ngoài trường hợp này, hai Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 cũng vừa can thiệp bào thai cho một sản phụ ở TPHCM. Hiện tại, bào thai vẫn đang phát triển bình thường, cân nặng tăng tốt, được theo dõi sát ở đơn vị Chẩn đoán trước sinh của Bệnh viện Từ Dũ.

Theo các bác sĩ, điều quan trọng nhất trong can thiệp bào thai là tiên liệu tốt nhất các vấn đề có thể xảy ra để thực hiện theo kế hoạch, để không phải đối diện các vấn đề mà mình không biết.

Thiểu sản thất trái là một dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp. Trước đây, tình trạng này gần như không thể can thiệp, chỉ xử trí theo hướng đưa về tim một thất hoặc thậm chí chấm dứt thai kỳ. Phẫu thuật tim cho trẻ sơ sinh cũng là vấn đề rất phức tạp, hầu như cuối cùng đều phải tiến đến ghép tim.