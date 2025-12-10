Căn bệnh mạn tính khiến bé 7 tuổi sốt dai dẳng

Từ 3 tuổi, bé Rmah H’Din được chẩn đoán bị xuất huyết giảm tiểu cầu mạn tính. Suốt thời gian dài, gia đình đã đưa trẻ đi điều trị ở nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm, tiểu cầu dao động thất thường. Không những thế, việc dùng thuốc corticoid kéo dài khiến trẻ gặp nhiều tác dụng phụ.

Hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên gia đình không thể tiếp tục đưa bé đi xa để chữa trị. Biết hoàn cảnh của bé, gần đây, một nhóm từ thiện đã hỗ trợ gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) điều trị.

Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Trung Phong, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Nhi tổng hợp, cho biết, trẻ nhập viện với biểu hiện sốt, xuất hiện xuất huyết dưới da rải rác, thể trạng suy dinh dưỡng thấp còi (nặng 18,5kg), kèm thiếu máu hồng cầu nhỏ. Kết quả xét nghiệm cho thấy có tiểu cầu thấp.

Sau hơn một tháng điều trị, bé H’Din đã được xuất viện (Ảnh: T.N).

Trẻ cũng có các dấu hiệu của hội chứng Cushing do dùng corticoid trước đó. Tình trạng này đòi hỏi các bác sĩ phải điều chỉnh phác đồ điều trị và xem xét các biện pháp thay thế corticoid nhằm hạn chế tác dụng phụ và nâng đỡ thể trạng.

“Thách thức lớn nhất đối với đội ngũ bác sĩ là việc tiểu cầu của bệnh nhi không đáp ứng ổn định dù đã ngừng corticoid và chuyển sang điều trị bậc hai. Quá trình theo dõi chỉ số tiểu cầu, đánh giá lại thể trạng suy dinh dưỡng và thiếu máu yêu cầu sự kiên trì và phối hợp liên tục”, BS Phong cho biết.

May mắn sau một thời gian điều trị, theo dõi sát sao trẻ đã có tiến triển rõ rệt như tăng cân, ăn uống khá hơn và trở nên hoạt bát, lanh lợi.

Theo BS Phong, dù chỉ số tiểu cầu sau khi đổi thuốc chưa đạt mức ổn định ngay lập tức, nhưng sự cải thiện về dinh dưỡng và tương tác tâm lý cho thấy cơ thể bé đang dần thích ứng tốt với phác đồ mới.

Trẻ được theo dõi sát đáp ứng tiểu cầu, điều chỉnh liều thuốc dựa trên kết quả xét nghiệm định kỳ. Đồng thời, được chăm sóc dinh dưỡng chuyên biệt, góp phần cải thiện cân nặng, hỗ trợ miễn dịch và tăng khả năng đáp ứng điều trị.

Bệnh viện Đức Giang đã quyết định điều trị miễn phí cho trẻ (Ảnh bệnh nhi ngày xuất viện: T.N).

Việc can thiệp song song tình trạng thiếu máu và quản lý tác dụng phụ sau corticoid giúp cơ thể trẻ phục hồi toàn diện.

Sau hơn một tháng điều trị kiên trì, H’Din đã khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn, hoạt bát, chỉ số xét nghiệm cải thiện rõ rệt và được xuất viện. Bệnh viện cũng quyết định điều trị miễn phí cho trẻ.