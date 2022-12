Căn bệnh khiến người phụ nữ co giật mặt, không thể ngủ ngon suốt 4 năm

Đó là trường hợp của chị H. (ngụ TP Tân An, tỉnh Long An). Người phụ nữ đến một bệnh viện tại quận Bình Tân (TPHCM) khám trong tình trạng thường xuyên bị co giật một bên mặt. Chị H. kể, 4 năm trước việc co giật lúc đầu chỉ xuất hiện ở mi mắt, sau đó lan ra toàn bộ một bên mặt.

Suốt khoảng thời gian này, người phụ nữ luôn sống trong sợ hãi vì những cơn co giật bất chợt, làm mất tự tin trong giao tiếp, hạn chế tầm nhìn khi lái xe trên đường hay mất ngủ mỗi đêm.

Việc co giật nửa mặt khiến người phụ nữ hạn chế tầm nhìn, không thể ngủ ngon suốt 4 năm (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua khai thác bệnh sử, thăm khám và chụp hình não khảo sát vùng dây thần kinh mặt, bác sĩ Lê Trọng Nghĩa, chuyên khoa Ngoại thần kinh chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh co giật nửa mặt bên trái. Đối với bệnh lý này, phẫu thuật là phương pháp điều trị chính và hiệu quả nhất.

Bệnh nhân được tư vấn, đồng ý nhập viện thực hiện vi phẫu giải ép dây thần kinh mặt số 7, có nội soi hỗ trợ. Ca phẫu thuật kéo dài trong 3 giờ thực hiện thành công. Hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, hết co giật và được xuất viện ngày thứ 4 sau mổ.

Bác sĩ cho biết, bệnh co giật nửa mặt là tình trạng một nửa khuôn mặt của bệnh nhân bị biểu hiện, thường bắt đầu bằng co giật xung quanh mắt một bên. Khi dây thần kinh mặt bị chèn ép, làm ảnh hưởng đến các tín hiệu điều khiển các cơ vùng mặt.

Chấn thương ở đầu hoặc mặt cũng có thể gây chứng co thắt nửa mặt, do tổn thương hoặc chèn ép các dây thần kinh mặt. Ngoài ra, nếu có khối u chèn ép cũng có thể gây ra bệnh. Tình trạng này thường bắt đầu biểu hiện ở tuổi trung niên, và nữ có xu hướng mắc nhiều hơn nam giới. Bệnh nhân sẽ bị co cơ, co giật mặt mà không điều khiển được, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật giải ép dây thần kinh cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Kỹ thuật vi phẫu giải ép dây thần kinh là một phương pháp điều trị hiệu quả, với tỷ lệ thành công khoảng 90% các trường hợp co giật nửa mặt. Hiện nay với sự phát triển của y học hiện đại, bác sĩ sẽ kết hợp giữa kính vi phẫu và hệ thống nội soi để nhìn rõ hơn cấu trúc bên trong não, giảm nguy cơ biến chứng sau mổ cho bệnh nhân. Ngoài phương pháp này, tùy tình trạng cụ thể, bệnh nhân sẽ được cho dùng thuốc hoặc tiêm Botulinum toxin.

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo, nếu có biểu hiện co thắt cơ mặt một bên (như thay đổi khả năng nghe, ù tai, đau tai, co thắt lan xuống toàn bộ khuôn mặt), người dân nên đến các bệnh viện có chuyên khoa Ngoại thần kinh để được chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả.

Việc điều trị bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ đem lại hiệu quả cao mà còn giúp người bệnh sớm lấy lại chất lượng cuộc sống.