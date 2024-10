Cách lựa chọn bổ sung vitamin tổng hợp cho người trẻ bận rộn

Thông thường, trong mỗi viên vitamin tổng hợp chứa khoảng 12 - 13 loại vitamin thiết yếu đối với cơ thể như vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin D, vitamin P, vitamin nhóm B với hàm lượng vừa đủ. Trong một số sản phẩm còn bổ sung thêm khoáng chất như kẽm, magie, sắt.

Lựa chọn tiện lợi cho cuộc sống bận rộn

Thường xuyên tất bật với công việc văn phòng, mỗi tháng chị Hà Hoài Thu (28 tuổi, Hà Nội) đều sử dụng ít nhất 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, hỗ trợ chức năng.

"Tôi thường sử dụng các sản phẩm bổ sung vitamin tổng hợp và bổ mắt. Với tần suất làm việc với máy tính hơn 8 tiếng mỗi ngày khiến mắt mình tăng độ. Chưa kể thói quen ăn hàng quán, ít nấu ăn cũng khiến cơ thể tôi thiếu dinh dưỡng", Hoài Thu chia sẻ.

Bên cạnh chế độ ăn hàng ngày, chị Thu thường bổ sung thêm vitamin tổng hợp.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng sử dụng vitamin tổng hợp như một cách để bồi bổ thêm cho cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe.

Thu Vân (25 tuổi, TPHCM) cho hay chị cũng thường xuyên sử dụng vitamin tổng hợp trong mỗi chuyến công tác, du lịch. Chị lý giải, dù cơ thể ăn đủ bữa nhưng vẫn sẽ có một số loại như vitamin D3 hay vitamin P sẽ khó tổng hợp từ đồ ăn hoặc không ăn đủ các nhóm thực phẩm cần thiết.

Nhiều lợi ích và lựa chọn

Tùy thuộc vào nhà sản xuất, mỗi loại vitamin tổng hợp sẽ có thành phần dưỡng chất khác nhau. Hiện nay, trên thị trường, vitamin tổng hợp thường được bào chế ở nhiều dạng khác nhau như viên nang, viên nén, bột, kẹo nhai, chất lỏng…

Một số dạng bào chế của các sản phẩm bổ sung vitamin (Ảnh: Freepik).

Vitamin tổng hợp giúp cung cấp các loại khoáng chất và vitamin thiết yếu cho cơ thể theo các dạng khác nhau. Chẳng hạn, vitamin A là chất chống oxy hóa, cần thiết cho sức khỏe của mắt, hỗ trợ ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin nhóm B (gồm B-1, B-2, B-3, B-5, B-6, B-7, B-9, B-12) có vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng hồng cầu, hỗ trợ nâng cao chức năng não, giúp tăng cường vị giác và ăn uống ngon miệng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tăng cường cơ bắp.

Trong khi đó, vitamin C hỗ trợ duy trì sức khỏe của da, xương, sụn, răng và mạch máu, đồng thời bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi bị lão hóa. Vitamin E giúp làn da mịn màng, tươi trẻ, hạn chế nếp nhăn. Vitamin D là thành phần cần thiết để xây dựng và duy trì xương chắc khỏe. Còn vitamin P, hay flavonoids, được biết đến là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, tốt cho cơ thể.

Bổ sung vitamin hỗ trợ tăng cường năng lượng cho cơ thể (Ảnh: Freepik).

Tuy nhiên không phải tất cả các sản phẩm bổ sung vitamin tổng hợp đều giống nhau. Người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn các thương hiệu lớn, có uy tín, được kiểm định bởi các cơ quan y tế và có thành phần, hàm lượng minh bạch. Điều này không chỉ giúp lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể, đảm bảo hiệu quả mà còn tránh các sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thành phần không cần thiết như màu nhân tạo, chất độn.

TPBVSK DHC Multivitamins và DHC Hard Capsule hỗ trợ nâng cao sức đề kháng.

DHC Multivitamins, sản phẩm đến từ thương hiệu DHC Nhật Bản, là gợi ý cho những người bận rộn mà vẫn muốn bổ sung dinh dưỡng. Sản phẩm bổ sung 12 loại vitamin thiết yếu cho cơ thể với 1 viên uống mỗi ngày. Cụ thể, gồm: vitamin C, chiết xuất tảo Dunaliellia salina (tương đương beta caroten: 5400μg), rutin biến đổi enzyme, niacin, vitamin E, vitamin P, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, vitamin D3, acid folic, biotin, vitamin B12.

DHC Multivitamins được sản xuất với quy trình nghiêm ngặt, đạt chuẩn Japan-GMP, đảm bảo chất lượng cho người sử dụng.

Cân bằng - "Chìa khóa" cải thiện sức khỏe

Thực phẩm chức năng nói chung, vitamin tổng hợp nói riêng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, tăng cường thể lực và cải thiện chức năng cơ thể, tuy nhiên không thể thay thế cho chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Hà Thu chia sẻ, cô vẫn thường xuyên duy trì bổ sung DHC Multivitamin mỗi ngày kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp, hạn chế bỏ bữa. "Bổ sung vitamin tổng hợp là một thói quen lâu dài. Bạn không thể thấy được hiệu quả tức thì nhưng nó sẽ hỗ trợ sức khỏe và làn da của bạn", Hà Thu nói.

Ngoài ra, thói quen uống đủ nước mỗi ngày cũng góp phần giúp sản phẩm được hấp thu và hòa tan tối đa, đạt hiệu quả tối ưu. Việc kết hợp một chế độ dinh dưỡng cân bằng, lối sống lành mạnh và bổ sung vitamin tổng hợp phù hợp sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe và năng lượng, tạo nên một cuộc sống năng động, hiệu quả hơn.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Multi Vitamins có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 111/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 14/1/2021.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Vitamin C Hard Capsule Vitamins có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1761/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 4/6/2020.

Các thực phẩm trên không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Tìm hiểu thêm về DHC Việt Nam tại đây.

Đơn vị phân phối sản phẩm DHC chính hãng tại Việt Nam: Công ty Cổ phần Belie

Địa chỉ: tầng 1, số 170 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 1800 80 03

Website: Bestme.vn

Fanpage: DHC Vietnam Official