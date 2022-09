Các mối nguy cơ lây bệnh từ muỗi vằn

Tại Việt Nam, có ba căn bệnh nguy hiểm phổ biến do muỗi mang lại là SXH, sốt rét và viêm não Nhật Bản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm có gần 800.000 người trên toàn cầu tử vong do các căn bệnh truyền từ muỗi… Tại Việt Nam, có 3 bệnh nguy hiểm phổ biến do muỗi là sốt xuất huyết, sốt rét và viêm não Nhật Bản.

Trong các loài muỗi thì muỗi vằn (Aedes aegypti) là loài nguy hiểm nhất, thường đốt người vào ban ngày và truyền virus gây bệnh sốt xuất huyết (SXH), bệnh Chikungunya và virus Zika,... Bản thân muỗi vằn không mang virus một cách tự nhiên mà chúng chỉ nhiễm virus khi đốt người đang mắc bệnh và truyền cho người khỏe mạnh.

Loài muỗi này có thể dễ dàng nhận dạng nhờ có vằn trắng và thường thấy chủ yếu tại khu vực nhiệt đới, có khả năng sinh sản cao, chỉ đẻ trứng ở nơi nước trong. Chúng có tập tính đốt người vào sáng sớm, chiều tối. Do không hiểu hết về những đặc tính trên của muỗi vằn, nhiều hộ gia đình chủ quan, không dọn dẹp, vệ sinh thường xuyên mọi vật dụng chứa nước trong, nơi có thể chứa trứng muỗi và loăng quăng.

Không muỗi - không lăng quăng - không sốt xuất huyết

Với thông điệp "Không muỗi - Không lăng quăng - Không SXH", hàng năm nhãn hàng JUMBO VAPE của Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam đã cùng Hội LHPN Việt Nam triển khai chương "Chung tay phòng chống Sốt xuất huyết"tại các tỉnh thành Việt Nam. Chương trình đã kịp thời đưa các chuyên gia là các bác sĩ chuyên khoa, nhà sản xuất đến và đồng hành, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng chống bệnh SXH một cách hiệu quả, nâng cao ý thức diệt trừ mầm bệnh ngay trong ngôi nhà và khu xóm của mình.

Trong các buổi hướng dẫn kiến thức cho người dân, Bác sĩ chuyên khoa SXH khẳng định việc diệt muỗi là biện pháp rất tích cực (Ảnh: Minh Khoa).

Việc phòng chống SXH hiện nay còn khó khăn do chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó sự tham gia chủ động và tích cực của cộng đồng và của các ban, ngành đoàn thể và sự đồng hành của doanh nghiệp là yếu tố hết sức quan trọng để khống chế và kiểm soát dịch bệnh lây lan tại các địa phương trên cả nước. Trong các buổi hướng dẫn kiến thức cho người dân, Bác sĩ chuyên khoa SXH khẳng định việc diệt muỗi là biện pháp rất tích cực. "Người người diệt muỗi, nhà nhà diệt muỗi thì việc chung tay với ngành y tế sớm đẩy lùi bệnh SXH và các bệnh truyền từ muỗi là điều rất có ý nghĩa đối với sức khỏe mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng".