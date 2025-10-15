Bộ Y tế: Phát hiện hàng loạt dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả

Tối 14/10, Cục An toàn thực phẩm phát đi cảnh báo về hàng giả kém chất lượng.

Thông báo này được đưa ra, căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ; và văn bản số 4925/CV-CSKT ngày 24/9 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên về việc thông báo, tuyên truyền liên quan đến sản phẩm dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả.

Dầu thực vật là sản phẩm được nhiều người dân sử dụng (Ảnh minh họa: Getty).

Trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết, qua quá trình điều tra và xác minh tại địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (địa chỉ: thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), cơ quan chức năng đã phát hiện đơn vị này sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm dầu thực vật.

Cụ thể gồm: Dầu thực vật CHICA, Dầu đậu nành CHICA, Dầu thực vật TAMIN GOLD, Dầu thực vật GOLDMAX, Dầu thực vật TỐT, Dầu thực vật MEGAFOOD.

Kết quả kiểm tra, giám định cho thấy các sản phẩm trên là hàng kém chất lượng, hàng giả. Đáng chú ý, các sản phẩm trên đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, người dân tăng cường cảnh giác, không mua bán, sử dụng các sản phẩm dầu thực vật mang các nhãn hiệu nêu trên.

Đồng thời, đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lưu hành hàng hóa không bảo đảm chất lượng, hàng giả.