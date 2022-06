Chọn dầu ăn chất lượng theo cách của chuyên gia

Nhận biết những loại dầu ăn kém chất lượng

Thời gian qua cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở sản xuất dần ăn kém chất lượng, dùng các loại dầu chất hóa học công nghiệp độc hại để có màu dầu đẹp, bảo quản được lâu hơn. Nhiều cơ sở chế biến thức ăn thậm chí sử dụng dầu ăn đã qua chế biến… Hay đã có một số cơ sở sản xuất tự phát, hộ gia đình trực tiếp ép dầu thô bán ra thị trường với mức giá cao và đưa ra nhiều lý do huyễn hoặc dầu ép thô mới là loại dầu tốt nhất.

Lời khuyên hữu ích cho những bà nội trợ vẫn là nên chọn sản phẩm từ các nhà sản xuất uy tín, có xuất xứ rõ ràng, thương hiệu nổi tiếng. Ưu tiên sản phẩm được các cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế chứng nhận.

Theo Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia dầu ăn chất lượng tốt có độ sánh, mùi thơm nhẹ, màu vàng có độ óng và trong suốt. Nếu dầu ăn có mùi khét, mùi tanh, mùi hôi, có cặn vẩn hay màu sắc lạ là dầu kém chất lượng. Người tiêu dùng nên lựa chọn những loại dầu ăn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Dầu ăn tốt phải là dầu khi xào nấu lên không bị đóng váng, đóng các mảng trắng, cặn mỡ trên thực phẩm khi nguội.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dinh dưỡng, dầu thô sau khi ép hoặc trích ly bằng phương pháp thủ công dù có làm sạch sơ bộ thì vẫn không đủ tiêu chuẩn để được phép sử dụng trong thực phẩm. Vì dầu nếu vẫn còn lẫn tạp chất thì không chỉ ảnh hưởng đến mùi vị trong quá trình nấu nướng mà còn không đủ tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn cho sức khỏe khi dùng.

Tạp chất có trong dầu bao gồm acid béo tự do, nước, sáp, protid, phosphatid, glucid, các chất màu, các chất vô cơ, kể cả dư lượng chất diệt côn trùng, vết kim loại nặng, mốc... Hàm lượng các tạp chất này dù là thấp thì cũng sẽ dễ làm cho dầu có màu, mùi tạp và khó bảo quản lâu, từ đó không đảm bảo sức khỏe. Do đó, tùy theo yêu cầu sử dụng mà người ta phải tách toàn bộ hoặc một phần tạp chất ra khỏi dầu (quá trình tinh chế). Dầu tinh luyện do đó thuần khiết, sẽ đảm bảo về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm hơn dầu thô nguyên chất.

Dầu ép hoặc trích ly thủ công luôn còn nhiều tạp chất không an toàn cho sức khỏe.

Hướng dẫn sử dụng dầu ăn đúng cách

Cách sử dụng dầu ăn đúng đắn nhất là không nên chiên đi chiên lại nhiều lần, không dùng dầu đã chiên lẫn với dầu chưa dùng, không tự chế biến/ép dầu ăn bằng phương pháp thủ công mà chưa có nắm chắc quy trình sản xuất và bảo quản, nên bảo quản dầu ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và đậy kín nắp sau khi sử dụng.

Ngoài ra, TS. BS Phạm Trần Linh - Hội Tim mạch học Việt Nam đưa ra lời khuyên về việc tránh kiêng khem chất béo quá mức trong trường hợp không cần thiết và nên xây dựng thói quen lựa chọn, thay thế dần các thực phẩm tốt cho tim để "nạp" vào cơ thể; bổ sung các loại chất béo có lợi như các loại dầu thực vật: dầu gạo, dầu đậu nành, dầu hướng dương… để chế biến món ăn.

"Chất béo là dung môi hòa tan để hấp thu các vitamin quan trọng như A, D, K, E, có nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho não bộ và cơ thể. Trung bình, cơ thể người trưởng thành cần khoảng 25-30g - tương đương 5-6 thìa cà phê chất béo mỗi ngày", TS.BS Linh cho biết.

Cũng theo TS.BS Linh sử dụng dầu ăn từ đậu nành là lựa chọn khá phổ biến được nhiều người ưa chuộng bởi hạt đậu nành có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe tim mạch, được ví như "bác sĩ của trái tim". TS.BS Phạm Trần Linh cũng nhấn mạnh, dầu đậu nành là nguồn chất béo có lợi, không chứa cholesterol lại cung cấp được đủ bộ ba dưỡng chất Omega-3,6,9 giúp làm giảm đáng kể các cholesterol xấu trong máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm nguy cơ các bệnh về tim mạch như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, trong dầu đậu nành chứa nhiều vitamin E và phytosterols tự nhiên giúp làm chậm quá trình lão hóa, góp phần giảm thiểu rủi ro mắc các bệnh về tim mạch.

Trải lòng chia sẻ trên facebook cá nhân, người mẫu Thúy Hạnh chia sẻ: "Mình luôn ưu tiên chọn những nguyên liệu tốt cho sức khỏe, được kiểm chứng từ các cơ quan chức năng và nhiều người tin dùng. Chẳng hạn như dầu ăn, Hạnh cũng đã từng thử nhiều loại nhưng từ khi dùng dầu đậu nành Simply là cứ thế yên tâm sử dụng. Ngoài thương hiệu uy tín thì mình an tâm về mặt dưỡng chất: Giàu omega 3,6,9, phytosterols, vitamin E, bổ sung vitamin A này… Đây còn là sản phẩm được Hội tim mạch học Việt Nam khuyên dùng và là nhãn hiệu dầu đậu nành được chọn mua nhiều nhất trong 10 năm liên tiếp, nên hẳn là phải tốt cho tim mạch mới được tin dùng đến vậy".