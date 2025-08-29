Bộ trưởng Bộ Y tế: Ngành y tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc

Việt Nam được quốc tế đánh giá cao về việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế

Chiều 28/8 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có 195 đại biểu đại diện cho 1.181 đảng viên của 30 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Y tế.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cho biết, nhìn lại chặng đường xây dựng, lao động, cống hiến và trưởng thành, ngành y tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày một cao hơn về chăm sóc y tế, khám chữa bệnh cho người dân.

Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế của Liên Hợp Quốc, với nhiều chỉ số về hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng vượt trội so với nhiều quốc gia có cùng mức phát triển.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Trần Minh).

Hệ thống y tế đã không ngừng được củng cố, mở rộng từ Trung ương tới địa phương; từ đô thị tới các vùng rừng núi, hải đảo, vùng khó khăn, xa xôi hẻo lánh. Trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, khả năng thực hành của đội ngũ y bác sĩ ngày càng nâng cao bên cạnh các máy móc, trang thiết bị y tế, thuốc men ngày một hiện đại, tiên tiến.

Ngành y tế Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò trong việc chung tay giải quyết những thách thức y tế mang tính toàn cầu.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Lan, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân còn những hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để bảo đảm mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tình hình mới được đảm bảo.

Công tác xây dựng đảng của Đảng bộ cần phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện sâu sắc và toàn diện hơn.

Người đứng đầu ngành y tế cũng nêu rõ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những vận hội phát triển mới, song cũng đan xen nhiều thách thức.

Đặc biệt, trong thời điểm Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai đồng bộ những quyết sách mang tính lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Trần Minh).

Trong đó, điểm nhấn là các cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế tư nhân là đòn bẩy then chốt, tạo cơ hội mới cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước nói chung và đột phá cho ngành y tế nói riêng.

"Vì thế, để góp phần phát triển hệ thống y tế Việt Nam với những bước tiến mới, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ là phải nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong cả việc xác định tầm nhìn, giải pháp đồng bộ, thay đổi tư duy, phương thức quản trị cũng như năng lực tổ chức thực hiện", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, 9 nhóm thực hiện giải pháp nhiệm vụ chính trị, 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp công tác xây dựng đảng cũng như 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Đây là những vấn đề lớn, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của Bộ, của ngành không chỉ trong ngắn hạn mà còn tầm nhìn dài hạn.

Bộ Y tế cần tiếp tục đoàn kết, chủ động, bản lĩnh, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của tất cả chúng ta, trong đó, ngành y là nòng cốt.

Trong suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ thầy thuốc cách mạng Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, thậm chí cả hy sinh để xây dựng những trang sử vẻ vang, đầy tự hào của nền y tế nước nhà.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; nhất là đại dịch Covid-19 xuất hiện, bùng phát, đe dọa tính mạng, sức khỏe của nhân dân và ảnh hưởng nặng nề tới các lĩnh vực của đất nước.

Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế nói riêng và ngành y tế nói chung đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với những kết quả nổi bật.

"Bộ Y tế đã rất nỗ lực, tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân với nhiều quyết sách quan trọng như: Chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, thể lực, trí tuệ, tầm vóc, tuổi thọ; đảm bảo tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, đầu tư cho trạm y tế xã, phát triển đồng bộ nhân lực y tế; thực hiện miễn viện phí theo lộ trình…", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới tư duy về y tế (Ảnh: Trần Minh).

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách được đẩy mạnh, góp phần từng bước xử lý những điểm nghẽn, nhất là về mua sắm, đấu thầu thuốc, vaccine, vật tư, thiết bị y tế… Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng lên, làm chủ được nhiều kỹ thuật cao. Năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở được tăng cường; kiểm soát tốt các loại dịch bệnh.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong y tế được đẩy mạnh và có bước tiến quan trọng. 100% thủ tục hành chính Bộ Y tế đã được đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhiều cơ sở y tế triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VneID, khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng đơn thuốc điện tử và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ điều trị, sử dụng robot trong phẫu thuật…

Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể, công tác tham mưu thể chế hóa chủ trương của Đảng còn một số bất cập; năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng còn hạn chế; chất lượng khám chữa bệnh, tiếp cận dịch vụ y tế chưa đáp ứng yêu cầu; công tác xây dựng Đảng có mặt còn hạn chế, một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đã bị xử lý theo quy định…

Phó Thủ tướng Lê Thành Long lưu ý ngành y tế một số nội dung.

Thứ nhất, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chia sẻ công việc, nhất là trong lúc khó khăn; tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm, không để xảy ra vi phạm trong triển khai nhiệm vụ được giao…

Thứ hai, quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, nhất là 12 nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu trong buổi làm việc với Bộ Y tế ngày 24/2.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện, trình ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới tư duy về y tế. Y tế không chỉ là khám, chữa trị cho người bệnh, mà quan trọng hơn là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân để hạn chế bệnh tật, tăng cường sức khỏe, thể lực, trí tuệ, tầm vóc, tuổi thọ….

Thứ tư, nghiên cứu các mô hình tài chính y tế tiên tiến, đa dạng hóa nguồn lực tài chính, kết hợp hiệu quả giữa ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế, chi trả của người dân và các nguồn lực xã hội hóa; có cơ chế tài chính đột phá cho y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Thứ năm, chú trọng đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế.

Thứ sáu, có chiến lược đột phá về phát triển nguồn nhân lực y tế. Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, có cơ chế chính sách vượt trội cho phát triển nhân lực y tế, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu chuyên ngành đào tạo.

Đồng thời, chú trọng nâng cao y đức, ý thức tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe người bệnh; đối xử công bằng, tôn trọng quyền và nhân phẩm của bệnh nhân.

"Với truyền thống vẻ vang và những thành tựu quan trọng đạt được của ngành; phát huy phẩm chất "Lương y như từ mẫu"; chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng ngành y tế cũng như Đảng bộ Bộ Y tế sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, sáng tạo; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", Phó Thủ tướng nói.