Bộ ngực nặng hơn 5kg khiến người phụ nữ Huế đau lưng, vẹo cột sống

Ngày 14/3, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế thông tin đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thu gọn tuyến vú phì đại hai bên cho một bệnh nhân nữ sau khi sinh đôi cách đây 9 năm.

Đây là lần đầu tiên bệnh viện này áp dụng kỹ thuật cuống vú trên trong (động mạch vú trong) để tạo hình ngực, mở ra hy vọng mới cho nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những trường hợp phì đại vú khổng lồ, sa trễ nghiêm trọng.

Bệnh nhân P.T.P.T. (30 tuổi, trú tại thành phố Huế) nhập viện trong tình trạng phì đại tuyến vú 2 bên nghiêm trọng, với bộ ngực nặng hơn 5kg. Tình trạng này đã gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như đau lưng, khó thở khi nằm và vẹo cột sống.

Các bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế phẫu thuật thu gọn bộ ngực cho nữ bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau khi thăm khám, các bác sĩ tại Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Lồng ngực, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng phì đại tuyến vú mức độ nặng (vú khổng lồ - Gigantomastia). Kích thước ngực quá lớn không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây trở ngại lớn trong sinh hoạt hàng ngày và sức khỏe của bệnh nhân.

Qua hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật thu gọn bộ ngực, đồng thời bảo tồn phức hợp quầng núm vú cho bệnh nhân.

Đến nay, 8 ngày sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang trong quá trình theo dõi, phục hồi. Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đại học Y Dược Huế cũng đã kêu gọi và nhận được hơn 10 triệu đồng hỗ trợ viện phí cho người bệnh.

Theo các chuyên gia y tế, phì đại tuyến vú là tình trạng mô tuyến và mô đệm vú phát triển quá mức, dẫn đến ngực to và nặng bất thường. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tinh thần của người bệnh. Ở phụ nữ, các cấp độ phì đại ngực thường nặng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn so với nam giới.