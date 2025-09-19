Bỏ hoàn toàn 3 món, vị bác sĩ giảm được 30kg trong 2 năm

Cắt hoàn toàn nước ngọt, đồ ăn nhanh, bánh kẹo

Ở tuổi 51, bác sĩ Sudhir Kumar đã giảm được 30kg, không phải nhờ chế độ ăn kiêng khắt khe hay nhịn đói triền miên, mà bằng những điều tưởng như đơn giản: ngủ đủ, ăn đúng và kiên trì vận động.

Theo Times of India, ông là bác sĩ chuyên khoa thần kinh đang sống và làm việc tại Hyderabad (Ấn Độ). Trước năm 2020, cuộc sống của ông xoay quanh công việc với lịch làm kéo dài 16 đến 17 giờ mỗi ngày.

Sự thay đổi của vị bác sĩ sau khi giảm cân (Ảnh: Times of India).

Ông chỉ ngủ 4 đến 5 tiếng, ăn uống qua loa với đồ ăn nhanh, nước ngọt và thực phẩm giàu tinh bột. Việc vận động gần như không có, thể lực yếu đến mức đi bộ cũng khó khăn. Cân nặng chạm mốc 100kg là hồi chuông cảnh báo đầu tiên.

Bác sĩ Kumar bắt đầu bằng cách giảm giờ làm xuống 8-9 tiếng mỗi ngày. Việc này không chỉ giúp ông lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống mà còn có thêm thời gian để tập thể dục và chuẩn bị bữa ăn tử tế.

Thay vì đặt mục tiêu giảm cân ngay lập tức, ông tập trung cải thiện giấc ngủ và thể lực. Việc ngủ đủ 7 đến 8 giờ mỗi đêm mang lại tác dụng rõ rệt, giúp ông kiểm soát cảm giác thèm ăn và lấy lại năng lượng.

Trong chế độ ăn, ông chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng. Không theo các thực đơn ép cân, không loại bỏ hoàn toàn nhóm chất nào.

Ông chỉ cắt nước ngọt, đồ ăn nhanh và bánh kẹo. Lượng tinh bột tinh chế được giảm xuống, thay vào đó là protein từ các nguồn lành mạnh. Sự thay đổi này giúp ông ăn no mà vẫn kiểm soát được calo, không còn cảm giác đói cồn cào hay thiếu năng lượng.

Đi bộ 10km/ngày

Về luyện tập, ông bắt đầu từ việc đi bộ 5km mỗi ngày, sau đó tăng dần lên 10km. Từ đi bộ chuyển sang chạy chậm, rồi chạy dài, nhưng ông không đặt nặng việc phải chạy nhanh hay phải hơn ai đó.

Vị bác sĩ chỉ cố gắng duy trì thời gian hoạt động mỗi ngày, tập trung vào cảm nhận cơ thể. Cách này giúp ông tránh được chấn thương và giữ được thói quen trong thời gian dài.

Đến cuối năm 2022, bác sĩ bổ sung thêm các buổi tập sức mạnh mỗi tuần. Việc kết hợp giữa aerobic và tập tạ giúp cải thiện trao đổi chất, đồng thời bảo vệ khối lượng cơ bắp trong quá trình giảm cân.

Năm 2021, ông chạy trung bình 15km mỗi ngày. Tổng cộng, ông thực hiện 339 lần chạy trên 10km và hoàn thành 69 lần bán marathon. Năm sau đó, ông tiếp tục duy trì cường độ với trung bình 12,6km mỗi ngày, 304 lần chạy trên 10km và 43 lần bán marathon.

Thay đổi lớn nhất không nằm ở con số trên cân, mà ở cách ông cảm nhận về cơ thể và cuộc sống.

Bác sĩ Kumar cho biết hiện tại ông khỏe mạnh hơn, tập trung tốt hơn khi làm việc và cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Nhịp tim lúc nghỉ giảm từ 72 xuống còn 40-42 nhịp mỗi phút. Các chỉ số huyết áp, đường huyết và cholesterol cũng về ngưỡng ổn định.

Nhìn lại hành trình của mình, ông chia sẻ rằng điều quan trọng nhất chính là sự kiên nhẫn. Không cần phải ép mình quá mức. Tập luyện đều đặn mỗi ngày, dù ít, vẫn hiệu quả hơn nhiều so với việc tập quá sức rồi bỏ cuộc.

Ông cũng nhấn mạnh lợi ích của việc kết hợp nhiều hình thức vận động để tránh nhàm chán và giảm nguy cơ chấn thương. Về chế độ ăn, ông khuyến khích ăn uống có ý thức, giảm tổng lượng calo và có thể thử ăn theo khung giờ giới hạn nếu phù hợp với cơ thể từng người.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng giấc ngủ chất lượng là nền tảng. Ngủ đủ 7 đến 8 giờ mỗi đêm không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà còn quyết định hiệu quả của bất kỳ kế hoạch giảm cân nào.