Hai người vợ trẻ vượt qua nỗi đau, hiến tạng chồng cứu nhiều người bệnh

Sáng 21/1, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tổ chức Lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng.

Lần đầu tiên, lễ tri ân người hiến tặng mô, tạng được Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tổ chức (Ảnh: Văn Diện).

Có mặt tại buổi lễ từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1994, ở Đông Anh, Hà Nội) gắn một nhành hoa tưởng nhớ người chồng của mình và cũng tri ân những người chết não hiến tạng khác.

Gần 2 năm trước, chồng chị, anh N.Đ.T. (SN 1992), không may gặp tai nạn. Chỉ sau 2 ngày ngắn ngủi ở bệnh viện, anh bị chết não do chấn thương quá nghiêm trọng.

Thời điểm đó, một con của chị Hiền mới hơn 7 tuổi, một bé gần 2 tuổi. Giữa lúc hoảng loạn, đau buồn, chị Hiền chỉ nghĩ con mình còn nhỏ quá, làm sao để khi lớn lên, con sẽ luôn nhớ về bố.

Chị Hiền (bên phải) và chị Gấm (bên trái) xúc động nghẹn ngào tại Lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng (Ảnh: Hồng Hải).

Là người làm việc liên quan đến lĩnh vực y tế, chị từng nghe nhiều câu chuyện nhân văn về người chết não hiến tạng. Nén nỗi đau thương, chị quyết định hiến tạng chồng để cứu nhiều người bệnh khác.

“Bố đã rời xa 2 năm nhưng bữa ăn nào hai con cũng lấy bát đũa mời cơm”

“Lúc ấy mình chỉ nghĩ, giờ con còn bé quá, nhưng chỉ vài năm nữa khi con lớn lên, con sẽ biết bố mình vẫn còn trên cõi đời, khi các bộ phận cơ thể của bố đang trong hình hài một người khác. Đó là ý nghĩa đầu tiên em nghĩ đến khi quyết định hiến tạng chồng”, chị Hiền chia sẻ.

Gần 2 năm trôi qua, chị được biết những người nhận tạng của chồng mình vẫn khỏe mạnh. Với chị, đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao.

Hiện nay, con trai lớn 9 tuổi của chị tự đạp xe đi học. Chị có nhiệm vụ đưa đón bé 3 tuổi, chiều về qua nhà bà nội rồi cùng các con về nhà.

“Gần hai năm nay, cứ đến bữa ăn là hai con luôn lấy phần bát đũa để mời cơm bố. Trong bữa cơm, trong những câu chuyện hằng ngày của mẹ con em, bố luôn hiện diện. Em lúc nào cũng kể với các con về chồng, để con luôn nhớ đến bố, biết yêu thương, chia sẻ và đối xử tốt với mọi người”, chị Hiền xúc động nói.

Cũng tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (SN 1997, ở Đông Anh, Hà Nội) cho biết chị có một con nhỏ năm nay mới 3 tuổi. Chồng chị chết não sau một tai nạn và đã hiến tạng cứu nhiều cuộc đời vào tháng 8/2025.

Theo chị Gấm, khi còn sống, vợ chồng chị đều biết về việc hiến tạng cứu người. Vì thế, khi chồng không may gặp tai nạn không qua khỏi, nén nỗi đau thương, chị đã quyết định hiến tạng chồng để cứu nhiều người bệnh khác.

Thân nhân gia đình có người hiến tạng, người nhận tạng và nhân viên tư vấn hiến tạng gặp gỡ, với những câu chuyện, chia sẻ nhiều xúc động (Ảnh: Hồng Hải).

Gặp mặt tại buổi lễ, chị Đinh Thị Thu Nga, tổ tư vấn hiến tạng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, xúc động ôm hai người vợ, người mẹ trẻ mà chị coi như ruột thịt.

Chị Nga là người xúc tiến quá trình nộp hồ sơ xin học bổng cho con của các gia đình có thân nhân hiến tạng. Đến nay, hai người con của chị Hiền và con của chị Gấm mỗi tháng được nhận 1,5 triệu đồng tiền học bổng, như một lời động viên, sẻ chia với gia đình người hiến tạng.

“Từ trái tim luôn biết ơn gia đình người hiến tạng”

Có mặt tại sự kiện, chị Hoàng Quỳnh Nga, người được ghép thận từ nguồn tạng hiến từ người chết não, chia sẻ chị đã có 9 năm sống khỏe mạnh kể từ thời điểm được ghép tạng. Trong hành trình ấy, chị không ngừng lan tỏa tình yêu thương, hỗ trợ con em gia đình người hiến tạng và trao nhiều suất học bổng ý nghĩa.

“Những người chết não đã để lại món quà vô giá, là những phần cơ thể của họ trong nhân gian. Sâu thẳm trong trái tim tôi luôn biết ơn và tri ân sâu sắc trước sự hy sinh vô giá ấy.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới người hiến tạng và gia đình của họ. Cảm ơn vì đã nhường lại một phần cơ thể để tôi và rất nhiều người bệnh khác được hồi sinh”, chị Nga xúc động chia sẻ.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, cho biết Lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng là hoạt động do Trung tâm khởi xướng và được tổ chức đầu tiên tại Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận sâu sắc của ngành Y tế nói riêng và xã hội nói chung đối với nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.

“Đây không chỉ là lời cảm ơn trước sự hy sinh thầm lặng của những người hiến mô, tạng sau chết não – những anh hùng thầm lặng, mà còn khẳng định giá trị khoa học, pháp lý và nhân đạo của hoạt động hiến mô, tạng, qua đó góp phần lan tỏa niềm tin, xóa bỏ định kiến và truyền đi thông điệp mạnh mẽ: Sự ra đi có thể mở ra nhiều sự sống mới”, PGS.TS Đồng Văn Hệ nhấn mạnh.

Ông cho biết, đến nay đã có 266 người chết não được gia đình đồng ý hiến tạng. Đằng sau mỗi quyết định là rất nhiều trăn trở, đau đớn và hy sinh.

“Với tôi, gia đình người hiến tạng là những gia đình anh hùng, bởi họ đã vượt qua mất mát lớn lao để đồng lòng hiến tạng, cứu sống nhiều người bệnh khác”, PGS.TS Đồng Văn Hệ chia sẻ.