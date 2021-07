Bình Dương: Thêm 6 ổ dịch mới, đưa BV dã chiến 1.500 giường vào hoạt động

Dân trí Tỉnh Bình Dương vừa ghi nhận thêm 405 ca dương tính với SARS-CoV-2, xuất hiện 6 ổ dịch mới. Ngành chức năng đã gấp rút hoàn thiện, đưa bệnh viện dã chiến quy mô 1.500 giường vào hoạt động.

Bình Dương ghi nhận thêm 405 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh đợt dịch thứ 4 lên 2.580 (Ảnh minh họa).

Tối 17/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 405 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh ở đợt dịch thứ 4 lên 2.580.

Qua điều tra dịch tễ, ngành chức năng phát hiện thêm 6 ổ dịch mới liên quan đến các ca bệnh tại Chợ Bình An (TP Dĩ An); Công ty Esquel, Công ty Triumph, Công ty Logistics (TP Thuận An); Công ty Poong In Vina 3 (thị xã Tân Uyên) và số ca mắc mới liên quan đến nguồn lây nhiễm từ TPHCM.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh Bình Dương quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn tỉnh, chỉ cho phép các doanh nghiệp đảm bảo quy định phòng dịch được phép hoạt động.

Bệnh viện dã chiến có quy mô 1.500 giường tại thành phố mới Bình Dương được đưa vào hoạt động từ ngày 18/7 (Ảnh: BTG Bình Dương).

Ngày 18/7, bệnh viện dã chiến quy mô 1.500 giường tại thành phố mới Bình Dương đã được đưa vào hoạt động nhằm đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết, kịp thời điều trị toàn bộ số ca mới phát hiện trong cộng đồng, vừa đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

UBND tỉnh Bình Dương cũng thành lập bổ sung khu điều trị và bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo đó Khu A, Block 3, 4 Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An) được bổ sung làm khu điều trị bệnh nhân Covid-19 có quy mô 1.000 giường.

Block 3, 4 khu A, Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM được bổ sung làm khu điều trị bệnh nhân Covid-19 có quy mô 1.000 giường.

Khu điều trị thực hiện chức năng cách ly, chăm sóc, điều trị, cấp cứu bệnh nhân Covid-19, được sử dụng con dấu, tài khoản của Trung tâm Y tế TP Dĩ An để hoạt động và thực hiện các giao dịch với các đơn vị liên quan.

Một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 được lập bổ sung là Khu xưởng khởi nghiệp sinh viên (thuộc khuôn viên Đại học Quốc tế Miền Đông, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) quy mô khoảng 1.500 giường.

Trung Kiên