Bình Dương: Hai nhân viên công ty bất động sản dương tính với SARS-CoV-2

Dân trí Ngành y tế vừa ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên công ty bất động sản, 3 người khác tại Hà Tĩnh và Hà Nội cũng có kết quả dương tính vì liên quan đến 2 người này.

Bình Dương vừa ghi nhận 2 nhân viên công ty bất động sản dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Sáng 5/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, qua điều tra truy vết đơn vị này vừa phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Trường hợp thứ nhất là nữ, (sinh năm 1993, ngụ đường 16, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An). Ca thứ 2 là nam (sinh năm 1995, ngụ đường số 5, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TPHCM). Họ đều là nhân viên một công ty bất động sản ở đường 16 (khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An).

Liên quan đến 2 ca dương tính trên, cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, qua đó xác định 3 người nữa dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 2 trường hợp tại Hà Tĩnh và một người ở Hà Nội.

Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố, là các bệnh nhân có mã số: 7305, 7306 và 7309.

Ngành Y tế tỉnh Bình Dương thông báo ai đến các địa điểm sau, đến ngay Trạm y tế gần nhất để khai báo: Quán trà sữa Gong Cha, Đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu Một từ 15h - 15h30 ngày 30/5. Pharmacy đường Nguyễn An Ninh, TP Dĩ An từ 16h - 16h30 ngày 2/6 và 3/6. Family Mart đường Nguyễn An Ninh, TP Dĩ An từ 16h - 16h30 ngày 2/6 và 3/6. Quán Cháo lươn xứ Nghệ, đường Nguyễn An Ninh, TP Dĩ An từ 16h30 - 16h45 ngày 30/6. Quán Bún mắm bà Năm, đường Trần Quốc Toản, TP Dĩ An từ 16h45 - 17h ngày 3/6. Nhà sách Hoàng Phúc, đường Nguyễn Trãi, TP Dĩ An từ 17h - 17h15 ngày 3/6. Sạp trái cây ven đường gần chợ xóm vắng (từ trường học lái xe Sóng Thần, TP Dĩ An đi lên chợ phía tay phải) từ 17h20 - 17h30 ngày 03/6.

Trung Kiên