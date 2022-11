Người đàn ông 33 tuổi bị bạn nhậu cắn đứt mũi

Ngày 18/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ThS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, những ngày qua nơi đây đã tiếp nhận một trường hợp bị thương nặng vùng mũi vì lý do "khó đỡ".

Bệnh nhân là anh H. (33 tuổi, quê Hậu Giang) được chuyển từ một bệnh viện ở Bình Phước đến vào ngày 14/11 trong tình trạng có vết thương dài khoảng 2cm ở vùng mũi, gây nhiễm trùng và mất chóp mũi, mất cánh mũi bên trái (bao gồm cả sụn mũi) và tiểu trụ mũi.

Anh N.V.H. (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo lời kể của nạn nhân, anh H. từ quê đến Bình Phước làm công nhân. Chiều ngày 13/11, anh được một người bạn ở gần nhà trọ mời sang nhà dự tiệc sinh nhật. Trong lúc nhậu, anh H. thấy 2 người trong bàn xảy ra mâu thuẫn cãi vã, nổi nóng và sắp đánh nhau nên lao đến can ngăn, ôm một người lại.

Lúc này, anh H. bất ngờ bị đối phương áp sát và cắn mạnh vào mặt, khiến một phần mũi bị đứt lìa. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện ở địa phương sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, sau khi thăm khám, kiểm tra tình trạng vết thương, ekip trực cấp cứu đã tiến hành phẫu thuật chuyển vạt da trán và một phần da đùi để ghép da vùng mũi bị cắn đứt của bệnh nhân. Sau 4 ngày điều trị, vùng ghép của anh H. đang lành tốt.

Bệnh nhân bị cắt đứt một phần lớn vùng cánh mũi bên phải (Ảnh: Hoàng Lê).

Dự kiến 3 tuần nữa, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật lần 2, cắt cuống vạt da trán, khâu tạo hình chóp mũi, cánh mũi và tiểu trụ mũi. Khoảng 3-6 tháng sau đó, bệnh nhân phải mổ thêm lần 3, để tạo hình mũi và ghép sụn cánh mũi, giúp cải thiện về mặt thẩm mỹ.

Theo bác sĩ Tuấn, mỗi năm khoa của ông tiếp nhận từ 15-20 trường hợp bị tổn thương một số vị trí trên mặt như môi, mũi, tai vì các mâu thuẫn đánh nhau, mâu thuẫn tình cảm… khiến nạn nhân gánh hậu quả nặng nề, phải điều trị kéo dài. Trong trường hợp của anh H., dù mổ thành công nhưng bệnh nhân sẽ bị hẹp khoang mũi, ảnh hưởng về chức năng sau này.

Bệnh nhân còn phải phẫu thuật thêm 2 lần nữa (Ảnh: Hoàng Lê).

Điều dưỡng chăm sóc cho nạn nhân chia sẻ, với những bệnh nhân bị đứt da như trên, việc thay băng, dùng thuốc sát trùng cũng phải rất chú ý, để không làm tổn thương mô, gây nhiễm trùng ở cuống da.

Bác sĩ khuyến cáo với các trường hợp mâu thuẫn trong cuộc nhậu, cần có cách can ngăn phù hợp và nhanh chóng báo công an để được can thiệp xử lý, vì lúc này đối phương đã có rượu bia, dễ nóng nảy, kích động và gây tổn hại đến những người xung quanh.