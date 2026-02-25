Hà Nội sẽ có mô tô cấp cứu, vào được từng ngõ ngách cứu người

Robot tham gia hệ thống y tế Thủ đô

“Y tế Thủ đô: Đi cùng nhau để tiên phong, đột phá phát triển”, đây là nhấn mạnh của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện tại Lễ ra mắt các mạng lưới chuyên ngành, Câu lạc bộ Lãnh đạo y tế Thủ đô, Trang thông tin điện tử (TTĐT) chuyên ngành Sức khỏe Thủ đô và Hội thảo Robot trong y học.

Sự kiện được tổ chức chiều 25/2 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Sở Y tế).

Theo TS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, sự kiện khẳng định vai trò quan trọng của công tác truyền thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cấp cứu ngoại viện trong phát triển ngành y tế Thủ đô.

Qua đó, đáp ứng yêu cầu trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Y tế Hà Nội hướng đến hình thành mạng lưới phối hợp đồng bộ, nâng cao năng lực từ tuyến thành phố đến cơ sở.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại (robot trong y học), phát triển kỹ thuật cao, y tế chuyên sâu.

“Đối với mạng lưới về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, có trên 300 kỹ sư công nghệ thông tin của toàn ngành.

Mạng lưới kết nối được với cả trạm y tế, các bệnh viện tư nhân và thời gian tới sẽ kết nối cả các bệnh viện trung ương và các bệnh viện bộ, ngành trên địa bàn. Từ đó, mạng lưới sẽ lớn mạnh và chia sẻ được với nhau rất nhiều”, TS Diện chia sẻ.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Giám đốc CDC Hà Nội, giai đoạn trước đây, công tác truyền thông y tế gặp nhiều tồn tại như thiếu sự kết nối giữa khối dự phòng, khối điều trị và các trung tâm chuyên khoa.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị truyền thông ở các tuyến còn thiếu, lạc hậu và chưa theo kịp công nghệ số, trong khi kinh phí phân bổ lại hạn chế.

Lễ ra mắt đồng loạt các mạng lưới và câu lạc bộ chuyên ngành đánh dấu một cột mốc quan trọng của y tế Thủ đô (Ảnh: Sở Y tế).

Để giải quyết bài toán này, Sở Y tế Hà Nội đã ra mắt Mạng lưới Truyền thông y tế và Trang TTĐT chuyên ngành Sức khỏe Thủ đô.

Mạng lưới Truyền thông y tế Hà Nội quy tụ sức mạnh của 198 đơn vị với 656 thành viên, nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt tại mỗi đơn vị và chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin y tế.

Thủ đô sẽ có mô tô cấp cứu, đến từng ngõ ngách

Mạng lưới cấp cứu ngoại viện cũng là một nội dung được nhấn mạnh tại sự kiện. Tại Hà Nội, sau gần 2 tháng triển khai, đến nay có 65 đơn vị tham gia mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trên 50% số bệnh viện tham gia chuỗi cấp cứu ngoại viện.

Trên 70% số bệnh viện có hệ thống cấp cứu và xe cấp cứu đã tham gia vào mạng lưới cấp cứu ngoại viện.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội bày tỏ kỳ vọng 100% các bệnh viện có hệ thống cấp cứu ban đầu và có xe cấp cứu sẽ tham gia mạng lưới này, để người dân được tiếp cận với y tế ban đầu sớm hơn.

Lực lượng cấp cứu 115 (Ảnh: Đoàn Thủy).

“Tại Thủ đô sẽ được thực hiện đa hình thức cấp cứu, đa phương tiện cấp cứu, trong đó có cả mô tô tham gia cấp cứu, đến từng ngõ ngách”, TS Nguyễn Trọng Diện nhấn mạnh.

Lễ ra mắt đồng loạt các mạng lưới và câu lạc bộ chuyên ngành đánh dấu một cột mốc quan trọng của y tế Thủ đô. Những sáng kiến này không chỉ giải quyết các hạn chế tồn đọng mà còn tạo dựng một hệ sinh thái y tế liên kết chặt chẽ, thông minh và vì sức khỏe nhân dân.