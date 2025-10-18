Bị rắn lục đuôi đỏ cắn, người đàn ông cầm "hung thủ" đến cho bác sĩ xem

Ngày 18/10, Khoa Điều trị rắn cắn của Trại rắn Đồng Tâm (Đồng Tháp) cho biết đã cấp cứu thành công trường hợp người đàn ông bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân.

Ông Tâm được các bác sĩ chữa trị khi bị rắn cắn (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ Khoa Điều trị rắn cắn, trong lúc đang làm vườn, ông Lê Văn Tâm (44 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thuỷ) bị con rắn lục đuôi đỏ cắn vào mu bàn chân.

Người đàn ông lập tức đuổi theo bắt con rắn bỏ vào túi ni-lông rồi chạy xe máy vào Trại rắn Đồng Tâm để điều trị đồng thời đưa con rắn nói trên cho bác sĩ xem.

Con rắn lục đuôi đỏ đã cắn ông Tâm (Ảnh: CTV).

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã xử lý vết thương và điều trị theo phác đồ.

Dự kiến, trong 2-4 ngày bệnh nhân sẽ khỏe lại và xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Chủ nhiệm Khoa điều trị rắn cắn của Trại rắn Đồng Tâm cho biết, thời gian gần đây, bình quân mỗi ngày Trại rắn tiếp nhận khoảng 5-7 trường hợp bị rắn cắn đến điều trị.

Do thời điểm này đang mùa mưa, đặc biệt tại miền Tây đang là mùa nước nổi nên rắn thường di chuyển khỏi nơi trú ngụ, bò vào các khu dân cư khiến tỉ lệ người dân bị rắn cắn cao hơn bình thường.