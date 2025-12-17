Bí quyết trường thọ của nữ blogger ẩm thực trăm tuổi

Theo báo Xinmin Evening News, bà Zhong Wenyu vừa bước sang tuổi 100 hồi tháng 9. Mặc dù đã rụng hết răng, bà Zhong vẫn rất thích ăn uống, từ các món ăn truyền thống đến những món hiện đại được ưa chuộng như trà sữa, cola, cà phê và kem.

Bà Zhong Wenyu đón sinh nhật tuổi 100 hồi tháng 9 vừa qua (Ảnh: Douyin).

Theo lời con gái bà - bà Zhang, các chỉ số kiểm tra sức khỏe của bà cụ đều ổn định, trừ chỉ số đường huyết và huyết áp. Để đáp ứng nhu cầu sức khỏe đặc biệt của bà, gia đình đã chuyển sang cho bà Zhong uống đồ uống không đường và chỉ ăn ở mức độ vừa phải, không quá no.

“Mẹ tôi đã cao tuổi rồi, không cần phải hạn chế ăn uống nữa. Chúng tôi cứ để mẹ ăn những gì bà ấy thích thôi”, bà Zhang chia sẻ.

Bà Zhong Wenyu trở nên nổi tiếng từ tháng 5 vừa qua, nhờ một video clip quay cảnh bà ăn cua. Đoạn video được cháu gái của bà, Xiaodan, đăng tải. Cô đã lập một tài khoản mạng xã hội có tên "Bà Zhong 100 tuổi" vào đầu năm nay để ghi lại cuộc sống thường nhật của bà Zhong.

“Bà tôi rất cá tính và lối sống của bà khác biệt so với đa số người già khác. Vì vậy, tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc thú vị này. Tôi không ngờ rằng lại có nhiều người thích xem video của bà đến vậy”, Xiaodan chia sẻ.

Trong khi một số người dùng mạng khen bà cụ là "cụ bà giàu năng lượng", một số khác lại cáo buộc gia đình bà lợi dụng bà.

“Đây là một lời chỉ trích vô căn cứ. Nếu tôi không quay video, bà tôi vẫn sẽ thích ăn uống. Đây mới là cuộc sống thực của bà ấy”, Xiaodan nói.

Bên cạnh đó, một số bí quyết sống thọ khác của bà Zhong là luôn giữ tinh thần lạc quan và luôn cập nhật xu hướng mới.

“Mẹ tôi thích chơi mạt chược và các trò chơi trên máy tính. Bà cũng thích xem phim truyền hình và các chương trình tin tức. Bà thường thảo luận về các vấn đề thời sự với chúng tôi”, bà Zhang nói.

Ngoài ra, cụ bà 100 tuổi này cũng rất hòa thuận với mọi người trong gia đình. Bà không bao giờ phàn nàn về khuyết điểm của người khác, thay vào đó lại chỉ nói về điểm mạnh của họ.

"Mẹ tôi luôn lạc quan và hài lòng với cuộc sống của mình”, bà Zhang nói.

Bà Zhong sinh ra và lớn lên ở Trùng Khánh và trải qua vô vàn khó khăn do chiến tranh và nghèo đói gây ra khi còn nhỏ.

“Mẹ tôi đã chứng kiến ​​Trung Quốc phát triển đến ngày nay. Bà thường nói với chúng tôi rằng cuộc sống hiện tại hạnh phúc hơn trước gấp trăm lần. Vì vậy, đừng phàn nàn”, bà Zhang nói.