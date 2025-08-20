Bí quyết của nơi vượt Nhật, trở thành “quốc gia trường thọ” nhất thế giới

Theo phân tích từ số liệu Liên Hợp Quốc được tờ Daily Mail (Anh) đăng tải ngày 18/8, Monaco vừa được xướng tên là quốc gia có tỷ lệ người sống trên 100 tuổi cao nhất toàn cầu, vượt qua cả Nhật Bản vốn từ lâu nổi tiếng là “đất nước trường thọ”.

Kỷ lục đáng kinh ngạc

Monaco vượt Nhật Bản, trở thành “quốc gia trường thọ” nhất thế giới (Ảnh: Getty).

Dù chỉ có khoảng 38.000 dân, quốc gia nhỏ bé bên bờ Địa Trung Hải này ghi nhận tới 950 người trăm tuổi trên 100.000 dân, một con số bỏ xa Nhật Bản (98) hay Uruguay (85). Đây được xem là khoảng cách áp đảo, đưa Monaco lên ngôi vị “quốc gia trường thọ” nhất thế giới.

Trên phạm vi toàn cầu, hiện có khoảng 600.000 người sống thọ trên 100 tuổi. Nhật Bản tuy bị vượt mặt về tỷ lệ, nhưng vẫn đứng đầu về số lượng tuyệt đối với khoảng 120.000 cụ trăm tuổi.

Vì sao người Monaco sống thọ?

Monaco vốn nổi danh là nơi sinh sống của giới siêu giàu: 32% dân số là triệu phú. Sự giàu có mang lại điều kiện sống vượt trội, từ chế độ chăm sóc y tế hiện đại, dinh dưỡng đầy đủ, cho đến môi trường sống trong lành.

Bên cạnh đó, khí hậu Địa Trung Hải ôn hòa, ít biến động cũng góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài của cư dân. Theo các chuyên gia, chính sách an sinh – y tế ưu việt, tỷ lệ hút thuốc giảm, cùng thành tựu y học hiện đại là những yếu tố quan trọng giúp Monaco vươn lên dẫn đầu.

Giáo sư Karin Modig (Viện Karolinska, Thụy Điển) nhận định: “Những người vượt ngưỡng 100 tuổi thường lão hóa chậm hơn bình thường, thậm chí nhiều người gần như không mắc bệnh nào nghiêm trọng trong suốt cuộc đời”.

Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra, chỉ 4% người trăm tuổi từng bị đột quỵ trước tuổi 85, trong khi tỷ lệ này ở nhóm qua đời ở tuổi 90-99 là 10%. Điều đó cho thấy nhóm trường thọ có khả năng đặc biệt trong việc tránh hoặc trì hoãn bệnh tật.

Chế độ ăn của người Monaco rất giàu thực vật (Ảnh: Getty).

Dù không thể phủ nhận yếu tố kinh tế - xã hội, chế độ ăn và thói quen sinh hoạt lành mạnh cũng đóng vai trò quyết định trong tuổi thọ của người Monaco.

- Chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải: Người Monaco thường xuyên sử dụng cá biển giàu omega-3, dầu ô liu, rau củ tươi, trái cây và các loại hạt. Một nghiên cứu đăng trên The New England Journal of Medicine cho thấy, chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giảm tới 30% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

- Ăn ít thịt đỏ, hạn chế đồ chế biến sẵn: Khẩu phần ăn của người dân Monaco giàu thực phẩm tự nhiên, ít đường tinh luyện, góp phần ngăn ngừa béo phì, tiểu đường và ung thư.

- Uống rượu vang đỏ điều độ: Một ly vang đỏ mỗi ngày cung cấp resveratrol - chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tim mạch.

- Hoạt động thể chất thường xuyên: Người Monaco duy trì thói quen đi bộ, bơi lội, chèo thuyền và tập yoga. Các nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra, ít nhất 150 phút vận động mỗi tuần giúp giảm 20-30% nguy cơ tử vong sớm.

- Quản lý căng thẳng tốt: Với mức sống cao và hệ thống y tế - an sinh xã hội toàn diện, người dân ít phải chịu áp lực kinh tế. Điều này giúp họ duy trì tâm lý tích cực, một yếu tố quan trọng trong quá trình lão hóa lành mạnh.

Bài học cho các quốc gia khác

Các chuyên gia cho rằng, tuổi thọ ấn tượng ở Monaco không chỉ là “đặc quyền” của sự giàu có, mà còn là kết quả tổng hòa của dinh dưỡng, môi trường và lối sống.

Tiến sĩ Dan Buettner - tác giả loạt nghiên cứu về các “vùng xanh” (Blue Zones) trên thế giới - nhấn mạnh: “Điểm chung ở những cộng đồng có nhiều người sống thọ là họ duy trì chế độ ăn dựa vào thực vật, hoạt động thể chất hàng ngày và có kết nối xã hội bền chặt”.

Điều đó đồng nghĩa, bất kỳ ai cũng có thể áp dụng những bí quyết này:

- Ăn nhiều rau xanh, cá, hạt và dầu thực vật.

- Uống đủ nước, ngủ đủ giấc.

- Tránh rượu bia quá mức và thuốc lá.

- Giữ tinh thần lạc quan, duy trì mối quan hệ xã hội lành mạnh.