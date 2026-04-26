Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 4 nạn nhân vụ xe khách rơi vực ở Sơn La

Ngay khi tiếp nhận các nạn nhân, ê-kíp trực đã khẩn trương thăm khám, phân loại mức độ chấn thương và kích hoạt quy trình cấp cứu.

Theo đó, trong số 4 bệnh nhân, 2 trường hợp có tình trạng nhẹ hơn đã được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn để tiếp tục điều trị. Hai bệnh nhân nặng hơn tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Hai bệnh nhân là chị L.H.L. (31 tuổi) và anh T.H.Đ. (35 tuổi) bị chấn thương nặng, may mắn sống sót sau cú rơi kinh hoàng trên cung đường đèo dốc hiểm trở.

Chị L. bị gãy xương đầu tay, trật khớp vai (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ trực cho biết, khi được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, cả hai bệnh nhân trong tình trạng tổn thương nặng: chấn thương cột sống, chấn thương ngực kín cùng nhiều vết rách phần mềm ở chi dưới.

Cụ thể, chị L.H.L.bị hạn chế vận động khớp vai trái, gãy xương đầu tay trên kèm trật khớp vai. Bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao.

Bệnh nhân còn lại bị đau cột sống, gãy gai ngang đốt L1 đến L4, vết thương phần mềm cẳng chân. Với chấn thương này, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Phẫu thuật Cột sống để điều trị.

Nam bệnh nhân bị chấn thương cột sống (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trước đó, như Dân trí thông tin, vào khoảng 10h30 ngày 26/4, ông Lưu Viết T. (41 tuổi, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) điều khiển ô tô khách BKS 29B-170xx chở 25 người, lưu thông trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai để đi xã Vân Hồ (Sơn La).

Khi đến khu vực trên, do đoạn đường đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp, lái xe không quen địa hình nên không làm chủ được tay lái khiến phương tiện đã lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Đến tối 26/4, cơ quan chức năng xác định vụ xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu khoảng 100m tại xã Vân Hồ, Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.