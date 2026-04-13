Bé 5 tuổi trong vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo qua nguy kịch

PGS.TS Lưu Quang Thuỳ, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa; Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2 cho biết, ngày 29/3, bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng đa chấn thương nặng.

Bệnh nhi được xác định chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng nhỏ vùng thái dương trái, xuất huyết dưới nhện; chấn thương ngực, đụng dập phổi hai bên; chấn thương bụng, đụng dập mạch mạc treo.

Khi nhập viện, bệnh nhi được đánh giá rất nặng. Các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, làm xét nghiệm để chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật thăm dò ổ bụng cấp cứu, khâu cầm máu mạch mạc treo. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực 2, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa để thở máy và điều trị tối ưu.

Hiện sức khỏe bệnh nhi hồi phục, đang được hỗ trợ về dinh dưỡng, tâm lý để xuất viện, trở về cuộc sống bình thường (Ảnh: Ngọc Ngọc).

PGS.TS Lưu Quang Thuỳ cho biết, bệnh nhi không phải là "người lớn thu nhỏ", nên việc điều trị đòi hỏi trang thiết bị, phác đồ và chăm sóc phù hợp với đặc điểm giải phẫu, sinh lý và tâm lý của trẻ để đạt hiệu quả tối ưu.

Theo đó, bệnh nhi được thở máy bảo vệ phổi chế độ trẻ em, kiểm soát áp lực nội sọ, theo dõi sát các tổn thương trong bệnh cảnh đa chấn thương.

"Bệnh nhi đáp ứng rất tốt với điều trị, sau 5 ngày được rút nội khí quản, đến ngày thứ 9 đã tỉnh táo, giao tiếp được, tự thở và ăn uống trở lại bình thường. Hiện bệnh nhi đang được hỗ trợ phục hồi chức năng, dinh dưỡng và liệu pháp tâm lý để sớm trở lại cuộc sống bình thường", PGS.TS Lưu Quang Thùy thông tin.

Trước đó, như Dân trí thông tin, chiều 29/3, một ô tô khách 29 chỗ, di chuyển từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi bất ngờ bị mất phanh, lao xuống vực tại km20, quốc lộ 2B (thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) khiến nhiều người bị thương.

Nhiều nạn nhân bị thương nặng và được chuyển đến các cơ sở y tế điều trị. Trong đó, một bệnh nhi nam 5 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương nặng.