Vụ xe khách lao xuống vực, 15 người thương vong: Xuyên đêm cấp cứu nạn nhân

Ngày 8/4, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật trong đêm cho 2 trường hợp nạn nhân nguy kịch trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lâm Đồng.

Theo đó, hơn 23h ngày 6/4, anh Đ.V.A. (30 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) được chuyển đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chấn thương nặng vùng đầu, ngực và tay.

Kết quả chụp X-quang cho thấy, bệnh nhân bị gãy xương nhiều vị trí ở tay phải, gãy kín xương vai phải, gãy xương sườn 11-12 bên phải, chấn thương thận phải độ 3…

Một nạn nhân bị gãy nhiều xương sau tai nạn xe khách lao xuống vực (Ảnh: BV).

Còn bệnh nhân N.T.H. (19 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) được chuyển đến lúc 0h30 ngày 7/4 trong tình trạng lơ mơ, đa chấn thương nặng vùng đầu mặt, tay và chân. Bệnh nhân đã được tiến hành hồi sức tích cực thở oxy, truyền máu...

Qua kết quả cận lâm sàng, bệnh nhân H. được ghi nhận sốc đa chấn thương phức tạp, gồm: gãy hở xương vùng đùi phải độ nặng, gãy 1/3 dưới 2 xương cẳng chân trái, gãy kín 1/3 dưới thân xương cánh tay phải, xuất huyết dưới nhện, dập phổi phải, tràn dịch màng phổi phải lượng ít.

Trước tình trạng nguy kịch trên, các bác sĩ khoa Cấp cứu nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ, phối hợp nhiều chuyên khoa (Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Ngoại tiết niệu, Ngoại thần kinh, Ngoại Gan Mật Tụy, Ngoại Tiêu hóa, Ngoại lồng ngực, Phẫu thuật mạch máu) để hội chẩn, lên phương án điều trị cho bệnh nhân.

Sau hội chẩn, 2 bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm. Các ca mổ kéo dài hơn 8 giờ, đến sáng ngày 7/4 thì hoàn tất.

BSCK2 Quách Tiến Dũng, Khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, sau mổ, anh A. được chuyển về khoa trong tình trạng tỉnh táo, không yếu liệt, được theo dõi sát để tiếp tục điều trị các chấn thương liên quan đến thần kinh.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Bách, khoa Hồi sức Cấp cứu khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật (Ảnh: BV).

Còn bệnh nhân H. được chăm sóc tích cực hậu phẫu tại khoa Hồi sức cấp cứu (ICU). Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của nam thanh niên có cải thiện hơn, huyết áp ổn định nhưng vẫn còn lơ mơ, tiên lượng nặng, phải tiếp tục thở máy.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 6/4, ô tô khách do tài xế Trần Thanh Sơn điều khiển lưu thông hướng Mũi Né - Phan Rí. Khi đến khu vực xã Hòa Thắng (tỉnh Bình Thuận cũ), xe bị mất lái và lao xuống vực.

Tai nạn thương tâm làm 4 người tử vong tại chỗ, 11 người bị thương. Hai người nam bị thương nặng được Bệnh viện Bình Thuận chuyển đến tuyến trên tiếp tục điều trị.