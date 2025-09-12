Căn bệnh khiến diễn viên trong phim “Mưa đỏ” phải nhập viện theo dõi

Trên trang cá nhân mới đây, diễn viên Phương Nam chia sẻ hình ảnh nằm viện kèm thông tin đang điều trị cúm A. Dù gương mặt có phần nhợt nhạt, anh vẫn giữ nụ cười rạng rỡ và lạc quan nhắn nhủ: "Quyết không bỏ cuộc, mọi người đợi Phương Nam nhé".

Trước đó, anh xuất hiện với vẻ mệt mỏi trong buổi giao lưu tại Trường THPT Hoằng Hóa 3 (Thanh Hóa), ngôi trường cũ của anh trong khuôn khổ hoạt động quảng bá phim.

Tiểu đội trưởng Tạ trong phim Mưa đỏ do diễn viên Phương Nam thủ vai (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm do virus influenza gây ra, có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp. Bệnh có thể được phân thành ba nhóm chính A, B và C. Các loại cúm A và B là các dạng nhiễm trùng phổ biến hơn, thường xuyên gây ra dịch bệnh theo mùa. Cúm loại C thường chỉ gây nhiễm trùng đường hô hấp nhẹ.

Không giống như cảm lạnh thông thường, cúm thường xảy ra khi xuất hiện các triệu chứng đột ngột. Các dấu hiệu phổ biến của nhiễm cúm A bao gồm:

- Sốt, mệt mỏi, ớn lạnh, nhức mỏi cơ thể.

- Ho.

- Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, hắt hơi.

- Đau họng.

- Đau đầu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên toàn cầu ghi nhận 3-5 triệu ca cúm nặng và tới 650.000 ca tử vong, chủ yếu ở người trên 65 tuổi và người có bệnh nền. Tại Việt Nam, năm 2024 đã ghi nhận gần 290.000 ca mắc cúm.

Các chuyên gia cảnh báo, cúm không chỉ là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường. Cúm có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, đột quỵ, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính.

Những ai cần cảnh giác với bệnh cúm?

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết, cúm mùa có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của bệnh nhân mắc tim mạch, nhất là suy tim.

Tình trạng sốt cao, mất nước, tăng nhu cầu oxy khiến tim phải hoạt động nhiều hơn, dễ dẫn đến suy tim cấp, rối loạn nhịp tim hoặc phù phổi. Ngay cả những người không có tiền sử tim mạch cũng có thể gặp các biến chứng như viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim cấp, hoặc suy tim tiến triển nhanh.

Bệnh cúm còn đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi, nhóm đối tượng vốn có hệ miễn dịch suy yếu và trẻ em dưới 2 tuổi, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Phụ nữ mang thai cũng là nhóm có nguy cơ biến chứng nặng do nội tiết tố thay đổi và sức đề kháng giảm.

Ngoài ra, các đối tượng có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) hoặc bệnh lý về gan thận… nếu mắc cúm có thể nhanh chóng chuyển biến nặng với các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, suy đa tạng.

Một số trường hợp nghiêm trọng cần can thiệp hồi sức tích cực hoặc sử dụng hệ thống hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp ngoài cơ thể (ECMO).

Để phòng bệnh, người dân có thể tiêm vaccine cúm mùa hàng năm (Ảnh: D.N).

Thực tế, cúm mùa là bệnh lành tính, phần lớn các ca cúm có thể tự khỏi sau vài ngày đến một tuần. Tuy nhiên, không vì thế mà người dân được chủ quan.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao cần cảnh giác nếu có biểu hiện như sốt cao kéo dài, đau tức ngực, khó thở, môi và đầu ngón tay tím tái… Những dấu hiệu này có thể báo động tình trạng viêm phổi tiến triển sau cúm, thường xảy ra trong vòng 7-10 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng ban đầu.

Để phòng bệnh, người dân có thể tiêm vaccine cúm mùa hàng năm vào mùa thu. Vaccine cúm giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh, biến chứng nặng, nhập viện và tử vong.

WHO khuyến cáo tiêm phòng cúm định kỳ mỗi năm vì virus cúm liên tục biến đổi kháng nguyên. Các chủng virus cúm lưu hành sẽ thay đổi mỗi năm nên vaccine cũng cần được cập nhật theo mùa để đảm bảo hiệu quả miễn dịch.

Bên cạnh đó, người dân cũng nên thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản nhưng hiệu quả như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ gìn vệ sinh cá nhân, đảm bảo môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ...