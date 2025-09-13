Bệnh viện Tâm Anh hợp tác với Nga về chuyển giao công nghệ mới chẩn đoán, điều trị ung thư

Lễ ký diễn ra chiều ngày 12/9 tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko, ông Bezdetko Gennady Stepanovich - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan.

Sự kiện đánh dấu bước hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác được ký hồi tháng 5 tại Liên bang Nga giữa Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC), Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, đại diện Đại sứ quán và lãnh đạo các đơn vị y tế hai nước cùng chứng kiến khoảnh khắc ký kết hợp tác, mở ra bước tiến mới trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và điều trị ung thư tại Việt Nam (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Tại lễ ký, ông Andrey Kaprin Dmitrievich - Tổng giám đốc Trung tâm Y học Quốc gia về Xạ trị - Viện Hertsen Liên bang Nga đã trao đổi văn kiện hợp tác với ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI).

Theo biên bản, hai bên sẽ hợp tác trên ba phương diện chính gồm trao đổi kinh nghiệm trong phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị ung thư; tổ chức hội nghị khoa học; triển khai nghiên cứu chuyên sâu về phẫu thuật, xạ trị, hóa xạ trị và các phương pháp điều trị hiện đại. Hợp tác chú trọng chuyển giao toàn diện công nghệ lõi, bao gồm các phát minh quan trọng về thuốc, vaccine, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư từ Liên bang Nga.

Ông Andrey Kaprin Dmitrievich - Tổng giám đốc Trung tâm Y học Quốc gia về Xạ trị - Viện Hertsen Liên bang Nga trao đổi văn kiện hợp tác với ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) tại lễ ký kết chiều 12/9 (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Ngay sau lễ ký, chuyên gia hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Nga, Bệnh viện Tâm Anh và VNVC sẽ tổ chức các đợt làm việc trực tiếp tại hai nước để triển khai chuyển giao công nghệ, lắp đặt thiết bị, đào tạo nhân lực và chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga nhấn mạnh hệ thống y tế Liên bang Nga được WHO ghi nhận nằm trong nhóm phát triển hàng đầu thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị ung thư, cấy ghép tạng và công nghệ y học cao. “Sự kiện hợp tác này là bước tiến quan trọng, hiện thực hóa cam kết cấp cao, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân”, ông nói.

Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan khẳng định thỏa thuận không chỉ mang tính biểu tượng mà còn mở ra cơ hội hợp tác thực chất trong khám chữa bệnh chất lượng cao, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến.

“Đây là lĩnh vực cấp thiết không chỉ đối với Việt Nam và Liên bang Nga mà còn mang ý nghĩa toàn cầu. Với vai trò tiên phong và năng lực hội nhập quốc tế, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ trở thành cầu nối quan trọng trong hợp tác y tế giữa hai quốc gia”, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định Lễ ký kết là minh chứng cụ thể, thiết thực cho hợp tác ngày càng sâu rộng và hiệu quả giữa cơ sở y tế và doanh nghiệp Việt - Nga (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Bệnh viện Tâm Anh để xây dựng kế hoạch triển khai, đưa thỏa thuận nhanh chóng đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Thỏa thuận này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh ung thư vẫn là gánh nặng y tế toàn cầu và tại Việt Nam. Theo Globocan 2022, mỗi năm nước ta ghi nhận hơn 180.000 ca mắc mới và 120.000 ca tử vong do ung thư, phần lớn được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến điều trị gặp nhiều khó khăn và chi phí cao.

Trong khuôn khổ sự kiện, Nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC cũng ký thỏa thuận với Công ty Dược phẩm Medsintez của Nga về chuyển giao công nghệ, đào tạo và sản xuất vaccine, thuốc sinh học thế hệ mới, nhằm tăng cường khả năng tự chủ nguồn cung y tế của Việt Nam.

Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga là viện nghiên cứu về ung thư đầu tiên tại Nga và châu Âu, với hơn 100 năm phát triển. Đây là đơn vị tiên phong trong nhiều công nghệ điều trị hiện đại như phẫu thuật can thiệp ít xâm lấn, xạ trị proton, phóng xạ tắc mạch, hóa - xạ trị kết hợp, vaccine trị liệu ung thư.

Để sẵn sàng tiếp nhận công nghệ từ Nga, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã có sự chuẩn bị toàn diện về nhân lực, hạ tầng và thiết bị. Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học tại đây đều giàu kinh nghiệm lâm sàng và nghiên cứu. Về cơ sở hạ tầng, Tâm Anh đã đầu tư đồng bộ hệ thống xét nghiệm, giải phẫu bệnh đạt chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, bệnh viện tiên phong đưa nhiều trang thiết bị hiện đại bậc nhất về Việt Nam như siêu máy CT Somatom Force VB30 phục vụ tầm soát ung thư; robot phẫu thuật Davinci XI ứng dụng trong hơn 120 loại phẫu thuật phức tạp; robot Modus V Synaptive hỗ trợ phẫu thuật não và cột sống với công nghệ AI.

Robot Modus V Synaptive ứng dụng trí tuệ nhân tạo duy nhất tại Việt Nam có mặt tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh, hỗ trợ bác sĩ thực hiện thành công hàng trăm ca phẫu thuật thần kinh, sọ não, u não (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Bệnh viện Tâm Anh cũng là một trong số ít cơ sở y tế tại Việt Nam từng tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ung thư ở quy mô toàn cầu. Đây là lợi thế quan trọng để triển khai các dự án nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ quy mô lớn trong thời gian tới.

Siêu máy CT Somatom Force VB30 vượt qua giới hạn lát cắt, công cụ đắc lực tầm soát phát hiện sớm ung thư đang có mặt tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt y tế, sự kiện hợp tác này còn phản ánh xu thế gắn kết giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đặc biệt là y tế.

Hợp tác không chỉ nâng cao năng lực điều trị trong nước, mà còn góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong hợp tác y tế quốc tế, giúp thành tựu y học được ứng dụng rộng rãi hơn trong thực tiễn.