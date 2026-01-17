Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có giám đốc mới
(Dân trí) - Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Ngày 17/1, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, xác nhận đã ký quyết định việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với vị trí giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 20/1.
Đầu tháng 10/2025, ông Nguyễn Đăng Giáp, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan vụ việc máy tán sỏi laser của bệnh viện này bị hỏng nhưng vẫn làm thủ thuật tán sỏi cho 255 bệnh nhân.
Sau khi ông Giáp bị bắt, Sở Y tế Đắk Lắk đã phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, điều hành bệnh viện để đảm bảo giải quyết các công việc của bệnh viện trong thời gian chờ đợi cấp có thẩm quyền có chỉ đạo mới.
Ông Nguyễn Ngọc Thịnh sau đó đã có đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với lý do muốn tập trung chỉ đạo cho hoạt động chuyên môn tại bệnh viện thật tốt.
Trước sự việc, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp để đánh giá, xem xét quyết định người điều hành hoạt động của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Trong thời gian chờ kiện toàn chức danh giám đốc, ông Thịnh vẫn phụ trách bệnh viện này.
Như Dân trí đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng, cựu Trưởng khoa Ngoại - Thận tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức, cựu Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian máy tán sỏi laser bị hỏng và không sử dụng được, nhưng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình cho 255 người.
Vụ việc nghiêm trọng này được cơ quan điều tra xác định gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, tài sản của bệnh nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hành vi này cũng làm ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.