Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có giám đốc mới

Ngày 17/1, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, xác nhận đã ký quyết định việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với vị trí giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 20/1.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có tân giám đốc (Ảnh: Thúy Diễm).

Đầu tháng 10/2025, ông Nguyễn Đăng Giáp, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan vụ việc máy tán sỏi laser của bệnh viện này bị hỏng nhưng vẫn làm thủ thuật tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

Sau khi ông Giáp bị bắt, Sở Y tế Đắk Lắk đã phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, điều hành bệnh viện để đảm bảo giải quyết các công việc của bệnh viện trong thời gian chờ đợi cấp có thẩm quyền có chỉ đạo mới.

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh sau đó đã có đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với lý do muốn tập trung chỉ đạo cho hoạt động chuyên môn tại bệnh viện thật tốt.

Trước sự việc, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp để đánh giá, xem xét quyết định người điều hành hoạt động của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trong thời gian chờ kiện toàn chức danh giám đốc, ông Thịnh vẫn phụ trách bệnh viện này.