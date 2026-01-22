Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sẽ triển khai kỹ thuật ghép thận

Ngày 22/1, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, với nhiều điểm nhấn về công tác khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển chuyên sâu.

Theo BSCKII Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, đơn vị hiện có quy mô 800 giường bệnh, 36 khoa, phòng và đội ngũ hơn 960 viên chức, người lao động.

Trong năm 2025, bệnh viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, bao gồm khám sức khỏe định kỳ cho hơn 1.350 cán bộ Thành ủy, tiếp nhận 54.788 lượt bệnh nhân chạy thận nhân tạo, cấp phát thuốc ARV cho gần 17.000 lượt người bệnh và đảm bảo công tác trực cấp cứu an toàn trong các dịp lễ, Tết.

BSCKII Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Công tác xã hội cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với hơn 1,67 tỷ đồng được vận động từ các nhà hảo tâm, hỗ trợ hơn 663.000 suất ăn miễn phí và hỗ trợ viện phí cho các trường hợp khó khăn.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục là điểm sáng, với 86 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và 7 sáng kiến cải tiến được xét duyệt. Bệnh viện cũng đã tổ chức thành công hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên với hơn 400 đại biểu tham dự và đang hoàn thiện hồ sơ để mở rộng thử nghiệm lâm sàng.

Tại hội nghị, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, đã chỉ đạo bệnh viện sớm có kế hoạch tuyển dụng viên chức, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là những trường hợp công tác lâu năm.

Ông Cường đề nghị, trong năm 2026 ít nhất phải tuyển dụng được 20-30% trong tổng số trường hợp ký hợp đồng lao động.

Trước đó, ngày 21/1, Bộ Y tế đã công nhận bệnh viện đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và người hiến chết não.

Với gần 700 bệnh nhân chạy thận nhân tạo hàng tuần, lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ đã đề nghị Ban Giám đốc bệnh viện cố gắng thực hiện ca ghép thận đầu tiên trước Tết Nguyên đán, với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đề nghị bệnh viện thành lập Trung tâm điều trị công nghệ cao và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cùng khu khám chữa bệnh theo yêu cầu, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của bệnh nhân và tăng nguồn thu cho bệnh viện.