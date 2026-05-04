Sáng 4/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã thông tin số liệu hoạt động chuyên môn của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Cụ thể, có tổng cộng 1.088 bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy qua 4 ngày nghỉ lễ (trung bình 272 ca/ngày), với 550 trường hợp là bệnh ngoại khoa.

Trong đó, có 154 ca tai nạn giao thông, 49 ca tai nạn sinh hoạt (tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm ngoái), 21 ca bị đả thương, 13 ca ngộ độc (gồm 8 người bị rắn, rết, côn trùng cắn) và 2 ca tự tử.

Bệnh nhân điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Toàn bệnh viện có 137 ca phẫu thuật cấp cứu dịp lễ, với 97 trường hợp chuyển từ khoa Cấp cứu đến. Phân tích theo chuyên khoa, Ngoại tiêu hóa có số ca phẫu thuật cao nhất (36 trường hợp), tiếp theo là Thần kinh (33 ca), Chỉnh hình (27 ca), Ngoại gan mật tụy (11 ca)...

Nhiều khoa có số bệnh nhân nằm nội trú vượt cơ số giường bệnh hiện hữu, như khoa Nội thần kinh, Ngoại Thần kinh, Nội tiết, Ngoại tiết niệu. Tổng cộng 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), Bệnh viện Chợ Rẫy sử dụng 439 đơn vị máu (loại 350ml) để cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Đến sáng 4/5, còn gần 1.900 bệnh nhân điều trị nội trú, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhìn chung tổng số bệnh nhân vào cấp cứu và số ca phẫu thuật dịp lễ đều giảm so với năm 2025.