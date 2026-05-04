Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu hàng chục ca ngộ độc, bị đả thương dịp lễ
(Dân trí) - Trong 4 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận hàng ngàn lượt bệnh nhân vào cấp cứu, với hàng chục ca ngộ độc, tai nạn sinh hoạt, bị đả thương...
Sáng 4/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã thông tin số liệu hoạt động chuyên môn của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.
Cụ thể, có tổng cộng 1.088 bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy qua 4 ngày nghỉ lễ (trung bình 272 ca/ngày), với 550 trường hợp là bệnh ngoại khoa.
Trong đó, có 154 ca tai nạn giao thông, 49 ca tai nạn sinh hoạt (tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm ngoái), 21 ca bị đả thương, 13 ca ngộ độc (gồm 8 người bị rắn, rết, côn trùng cắn) và 2 ca tự tử.
Toàn bệnh viện có 137 ca phẫu thuật cấp cứu dịp lễ, với 97 trường hợp chuyển từ khoa Cấp cứu đến. Phân tích theo chuyên khoa, Ngoại tiêu hóa có số ca phẫu thuật cao nhất (36 trường hợp), tiếp theo là Thần kinh (33 ca), Chỉnh hình (27 ca), Ngoại gan mật tụy (11 ca)...
Nhiều khoa có số bệnh nhân nằm nội trú vượt cơ số giường bệnh hiện hữu, như khoa Nội thần kinh, Ngoại Thần kinh, Nội tiết, Ngoại tiết niệu. Tổng cộng 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), Bệnh viện Chợ Rẫy sử dụng 439 đơn vị máu (loại 350ml) để cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
Đến sáng 4/5, còn gần 1.900 bệnh nhân điều trị nội trú, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhìn chung tổng số bệnh nhân vào cấp cứu và số ca phẫu thuật dịp lễ đều giảm so với năm 2025.
Trước đó, Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Sở Y tế TPHCM đã thông tin về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận).
Theo thông tin tổng hợp từ cơ quan chức năng, đến ngày 28/4, có 46 trường hợp tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm xuất hiện triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm (như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt) đến khám và điều trị ở nhiều cơ sở y tế trên địa bàn.
Sở ATTP TPHCM cho biết đã tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm; thu thập thông tin ca bệnh tại các cơ sở y tế; thực hiện điều tra dịch tễ, xác minh bữa ăn nghi ngờ; kiểm tra thực tế tại trường học và đơn vị cung cấp suất ăn; đánh giá điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm...
Nhằm phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc, cơ quan này cũng tiến hành truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm lưu, mẫu nước uống đang sử dụng để kiểm nghiệm; yêu cầu các cá nhân tham gia chế biến, chia suất ăn, phục vụ bữa ăn thực hiện xét nghiệm phân.
Phía Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghi nhận trường hợp dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, qua xét nghiệm mẫu phân của bệnh nhi.