Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng phục vụ hơn nghìn người bệnh dịp Tết

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Tết với nhiều người là đoàn viên, là mâm cơm đủ đầy, là khoảnh khắc thiêng liêng của sự chuyển giao giữa cũ và mới. Nhưng với một bệnh viện tuyến cuối như Bạch Mai, Tết lại là giai đoạn cao điểm đặc biệt nhạy cảm.

Tai nạn giao thông gia tăng, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm luôn hiện hữu, các bệnh lý cấp tính và biến chứng nặng có xu hướng dồn dập hơn. Theo các bác sĩ tuyến đầu, năm nay, ngay từ sau Tết Dương lịch, số lượng bệnh nhân đã tăng rõ rệt do biến động thời tiết.

Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai đảm bảo nhân lực phục vụ bệnh nhân xuyên suốt dịp Tết (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong đó, Trung tâm Cấp cứu A9 được xác định là điểm nóng, phải duy trì trạng thái sẵn sàng ở mức cao nhất. Ngoài ra, các chuyên khoa như tim mạch, chống độc, đột quỵ, bệnh truyền nhiễm... cũng được bố trí nhân lực trực Tết cao nhất, đảm bảo các phương án cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

PGS Cơ cho biết, nhân lực được bố trí nhiều lớp: trực chính, thường trực, thường trú, các tổ cấp cứu ngoại viện. Các chuyên khoa luôn trong trạng thái sẵn sàng hội chẩn đa chuyên ngành. Phòng mổ cấp cứu duy trì ê-kíp trực 24/24. Trưởng khoa, lãnh đạo trung tâm, lãnh đạo bệnh viện trực tiếp đồng hành, chỉ đạo tại chỗ.

Trang thiết bị, thuốc men, vật tư tiêu hao, hóa chất… đều được rà soát, bổ sung và tính toán theo những tình huống xấu nhất, không chỉ để “đủ dùng” mà để không bị động dù chỉ một phút trong bất kỳ ca bệnh nào.

Góc thư giãn cho người bệnh, y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Thế Anh).

"Tại Bệnh viện Bạch Mai, mỗi năm vẫn có hơn 1.000 người bệnh phải ở lại bệnh viện trong những ngày Tết - khoảng thời gian lẽ ra họ nên được sum họp, đoàn viên. Vì thế, bên cạnh tập trung công tác chuyên môn cao nhất, bệnh viện cũng chuẩn bị những góc vườn nhỏ, khu vực thư giãn, góc Tết trong từng khoa phòng để các y bác sĩ, bệnh nhân cảm nhận không khí Tết ngay trong bệnh viện.

Phiên chợ Tết Bệnh viện Bạch Mai diễn ra nhiều hoạt động (Ảnh: Thế Anh).

Trước đó, bệnh viện cũng tổ chức phiên chợ Tết 0 đồng, đêm nhạc, trao hàng trăm suất quà tới người bệnh.