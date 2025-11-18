Bệnh thường hóa nguy hiểm vì “đại dịch” mang tên kháng thuốc

Thông tin được Tiến sĩ (TS) Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam chia sẻ tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chiến dịch “Nâng cao nhận thức về đề kháng kháng sinh” diễn ra tại Hà Nội ngày 18/11.

WHO đã xác định đề kháng kháng sinh là một trong 10 mối đe dọa y tế xã hội lớn nhất toàn cầu. Tổ chức này cũng ước tính hàng năm đề kháng kháng sinh gây ra ít nhất 1,3 triệu ca tử vong trên toàn thế giới, đồng thời tạo ra gánh nặng chi phí rất lớn cho hệ thống y tế và nền kinh tế.

TS Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (Ảnh: P.N).

Theo TS Angela Pratt, một trong những ưu tiên then chốt sắp tới là tăng cường hợp tác đa ngành, bởi đề kháng kháng sinh không phải là vấn đề mà một tổ chức hay một nhóm cá nhân riêng lẻ có thể một mình giải quyết.

"Tuy nhiên hợp tác đa ngành là một việc nói dễ hơn làm. Từ góc nhìn của một người đại diện WHO, cá nhân tôi tin rằng ngành dược đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống lại đề kháng kháng sinh.

Chúng ta cũng cần toàn thể ngành y học duy trì cam kết sản xuất bền vững, tăng cường quản lý sử dụng kháng sinh, chia sẻ dữ liệu, hợp tác để đảm bảo chất lượng và khả năng tiếp cận nguồn thuốc thiết yếu ổn định", TS Angela Pratt nói.

Trước đó, Tiến sĩ Tedros, Tổng Giám đốc WHO, cũng nhấn mạnh: “Không có kháng sinh hiệu quả, chúng ta sẽ có nguy cơ đánh mất những thành tựu của y học hiện đại. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ món quà quý giá này cho các thế hệ tương lai”.

Theo ước tính của WHO, từ năm 2020 đến năm 2023, Việt Nam có gần 300.000 ca tử vong do đề kháng kháng sinh. Điều đó cho thấy tính cấp thiết của hành động phòng chống đề kháng kháng sinh ở cả cấp độ quốc gia lẫn cộng đồng.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, cho biết, kháng kháng sinh là vấn nạn lớn của thời đại, đòi hỏi phải có hành động tập thể nhằm ứng phó và phòng ngừa. Đề kháng kháng sinh hiện nay không còn là câu chuyện của riêng ngành y, mà là vấn nạn toàn cầu.

“Theo WHO, nếu không có những hành động mạnh mẽ, đến năm 2050, đề kháng kháng sinh có thể trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, vượt qua cả căn bệnh ung thư", PGS Xuyên nói.

Bà kỳ vọng các bên cùng nhau vận dụng, hiện thực hóa kiến thức khoa học để thay đổi thói quen sử dụng thuốc trong cộng đồng; nâng cao nhận thức về tiến triển kháng thuốc và ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của các vi sinh vật kháng thuốc, bệnh truyền nhiễm.

Đồng thời đảm bảo sự sẵn có, liên tục các thuốc kháng vi sinh vật; sử dụng thuốc kháng vi sinh vật hợp lý để điều trị hiệu quả các bệnh truyền nhiễm ở người và động vật, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và giảm thiểu tình trạng đề kháng kháng sinh tại Việt Nam.

Chiến dịch “Nâng cao nhận thức về Đề kháng kháng sinh” nhằm thúc đẩy sử dụng kháng sinh một cách có trách nhiệm và chăm sóc y tế bền vững tại Việt Nam. Thông qua việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng thuốc, chiến dịch hướng đến việc bảo vệ hiệu quả của thuốc kháng sinh và góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng khỏe mạnh hơn.