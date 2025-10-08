Bệnh nhân ngất xỉu được CSGT vượt ngập lụt đưa đến viện đã qua nguy hiểm

Ngày 8/10, thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, 3 bệnh nhân được cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ đưa đến viện trong ngày Hà Nội mưa ngập (7/10) đều đã ổn định sức khỏe.

Trong đó, bệnh nhân Lường Duy Khánh (SN 2005, trú tại Mường Thanh, Điện Biên) ngất xỉu tại bến xe Mỹ Đình đã được truyền 2 đơn vị máu khi vừa được đưa đến viện.

Khánh bị bệnh tan máu bẩm sinh, đã quá hẹn điều trị bệnh hơn 2 tháng. Tối 6/10, bệnh nhân lên xe khách từ Điện Biên để về Hà Nội điều trị. Khoảng 7h45 sáng 7/10, khi đến bến xe Mỹ Đình thì Khánh bị ngất xỉu vì thiếu máu, được mọi người dìu vào văn phòng nhà xe nghỉ ngơi.

Mọi người nỗ lực gọi xe cấp cứu, rồi tìm cách đưa Khánh đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhưng không thực hiện được, do xung quanh bến xe đều ngập sâu, xe không thể di chuyển.

Sáng 7/10, trước cổng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ngập sâu, xe khó di chuyển (Ảnh: Vương Tuấn).

Nắm được thông tin, nhân viên Công tác xã hội của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã liên hệ đến tổng đài của bến xe Mỹ Đình, cung cấp thông tin và nhờ sự hỗ trợ của Ban Quản lý bến xe.

Ban Quản lý bến xe Mỹ Đình khi thấy xe cứu hộ của lực lượng CSGT đang trực gần bến xe, đã liên hệ nhờ giúp đỡ. Ngay lập tức, Khánh được vận chuyển bằng cáng đến xe cứu hộ, kịp thời đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sau khoảng 30 phút để được điều trị và truyền máu.

"Kết quả xét nghiệm chỉ số huyết sắc tố của người bệnh chỉ có 27g/l cho thấy thiếu máu nặng (chỉ số của người khỏe mạnh bình thường là 133-168g/l), nếu không được trợ giúp kịp thời sẽ rất nguy hiểm.

Chiều qua, bệnh nhân đã được truyền ngay 2 đơn vị máu khi đến viện. Hiện sức khỏe em ổn định, sẽ tiếp tục được truyền máu", bác sĩ điều trị cho biết.

Khánh chia sẻ, khi em ngất xỉu, bốn bề là nước, khi tỉnh dậy đã được đưa vào bệnh viện an toàn. "Em rất biết ơn các anh chị thuộc BQL Bến xe Mỹ Đình và đồng chí CSGT đã hết lòng hỗ trợ em", Khánh chia sẻ.

Nhờ được đưa vào viện kịp thời, bệnh nhân vượt qua nguy kịch (Ảnh: T.H).

Khánh cho biết thêm, nhà còn có em gái nhỏ bị tan máu bẩm sinh. Do em còn nhỏ nên được mẹ đưa đến viện. Còn mấy năm gần đây, cậu đều đi viện một mình.

Một trường hợp khác, trong sáng 7/10, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 khi thấy một trường hợp người bệnh ung thư máu tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng, không thể tự đi lại, đã nhanh chóng bế người bệnh lên xe và hỗ trợ đưa bệnh nhân qua vùng ngập, kịp thời đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

CSGT bế bệnh nhân ung thư vượt qua điểm ngập đưa đến viện an toàn (Ảnh chụp màn hình clip).

Đây là bệnh nhân T.V.K. (Bỉm Sơn, Thanh Hóa). Bệnh nhân điều trị bệnh bạch cầu tủy mạn (ung thư máu mạn) tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ 2 năm nay.

Sáng sớm 7/10, anh xuất phát từ Thanh Hóa đến viện khám theo kỳ hẹn, không ngờ Hà Nội mưa to ngập khắp các phố.

Vợ bệnh nhân cho biết, hai vợ chồng đi taxi từ nhà lúc 4h sáng, đến 6h sáng đã tới nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng, nhưng do ngập sâu nên xe không thể di chuyển. Phải đến 11h, nhờ sự hỗ trợ của các đồng chí CSGT, vợ chồng anh chị mới tới được Viện. Anh K. bị tai nạn lao động 10 năm trước, dẫn đến liệt 2 chi dưới, loét điểm tỳ nặng, nên mỗi lần đi viện đều phải nằm trên cáng.

Trường hợp thứ 3, chị Nguyễn Phi Yến cũng chia sẻ về chuyến xe đặc biệt đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khám trong sáng 7/10.

Dù 5h30 chị đã dậy đặt xe, nhưng do mưa lớn, không có xe nhận, chị Yến quyết định đi bộ lội nước từ 232 Phạm Văn Đồng đến viện. Khi đến ga tàu điện Đại học Quốc gia Hà Nội, chị Yến gặp xe của các đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ. Chị Yến đã chạy đến xin hỗ trợ và các đồng chí cảnh sát giao thông giúp đỡ.

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa lớn từ đêm đã khiến nhiều đường phố của Hà Nội ngập sâu vào sáng 7/10, giao thông ở một số nơi bị tê liệt.

Hoạt động khám chữa bệnh tại Viện dù diễn ra bình thường, nhưng người bệnh vô cùng khó khăn để tới được Viện. Và đã có những câu chuyện ấm lòng ngày mưa bão giúp hoạt động khám chữa bệnh của họ không bị gián đoạn.