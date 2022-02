Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam đón Tết đầu tiên, từ 400gram lên gần 5kg

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, dịp Tết Nhâm Dần 2022, ông bất ngờ khi nhận được bức thư đầy cảm xúc của mẹ em bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam, cùng với hình ảnh em bé khỏe khoắn, diện áo dài đỏ đón Tết.

Từ một em bé sinh non ở tuần thai 27 tuần 2 ngày, nặng 400gram, bé An hiện đã gần 5kg, nhanh nhẹn, phát triển tốt.

Em bé trong bức hình được người mẹ tiết lộ đã nặng 4,8kg, biết cười "khanh khách" khi mẹ pha trò, biết ê a nói chuyện, biết với tay lấy đồ chơi, biết lẫy... Đây là những điều mà khi mới sinh con ra, người mẹ chưa bao giờ dám nghĩ tới bởi cô bé tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc", nặng vỏn vẹn 400 gram, chiều dài cơ thể bằng đúng chiếc xi lanh 50ml, chị sợ, con không có cơ hội được làm người...

Sinh ra nặng 400gram, đến nay, An là bé sơ sinh có cân nặng nhỏ nhất Việt Nam.

Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cứu được em bé nặng 400 gram, đó là một kỳ tích bởi em bé không chỉ nhẹ cân mà còn rất non tháng.

Trước đó, ngày 1/6, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bệnh nhi được mổ đẻ ở tuần thai 27 tuần, 2 ngày vì chậm phát triển trong tử cung, suy thai, mẹ bị tiền sản giật.

Tại thời điểm sinh, em bé Thái Thị An nặng 400gram, chỉ nhỏ như một chiếc xi lanh 50ml, lọt thỏm trong lòng bàn tay của nhân viên y tế. Đến nay, em là bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam được cứu sống ngoạn mục.

Trải qua hơn 3 tháng chăm sóc tích cực trong phòng Hồi sức sơ sinh, em bé vượt qua được những khoảnh khắc sinh tử, hồi sinh trong niềm vui vô bờ của các y bác sĩ, từ 400gram đã lên được 1,8 kg, được xuất viện về nhà vào tháng 9/2021.

Người mẹ khi ra viện ôm con vẫn cứ ngỡ như là mơ vì con đã vượt qua nhiều cửa tử để chị có thể ôm con trong vòng tay.

Khi từ Yên Thành, Nghệ An ra, được ấp con trong lòng mình, người mẹ trẻ đã không cầm được nước mắt. Bởi ngay sau ca mổ ngày 1/6, chưa kịp ôm con vì em bé phải hồi sức cấp cứu, nằm lồng ấp rồi chuyển vào khu vực sơ sinh, người mẹ trẻ chỉ nhìn thấy con mình loáng thoáng nhỏ như bàn tay. Chị chỉ kịp nghĩ loáng thoáng nếu con có cơ hội sống, dù phải 6 tháng hay một năm trong viện, gia đình vẫn quyết tâm.

Sau khi điều trị tiền sản giật, người mẹ trẻ trở lại Yên Thành, Nghệ An, do ảnh hưởng dịch bệnh khó khăn đi lại, chị ở lại quê, con nhỏ hoàn toàn gửi gắm vào các y bác sĩ. Chị cũng không biết bao lần nhận được điện thoại bệnh viện báo em bé "chạm" vào cửa tử nhưng vẫn không thể ra với con vì dịch bệnh.

Rồi em bé lại vượt qua, lớn lên từng ngày với chính những giọt sữa mẹ của nhân viên y tế, với sữa nhân viên y tế gom tiền lại mua cho bé...

PGS.TS Trần Danh Cường cho biết, năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn, vượt qua dịch bệnh, các thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản TW vừa chống dịch, vừa triển khai nhiều kỹ thuật cao trong chăm sóc, điều trị người bệnh chuyên khoa sản-phụ.

Trong đó, việc nuôi dưỡng thành công bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam là một kỳ tích.

Công việc cuốn ông đi, cho đến ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ông nhận được bức thư của mẹ em bé 400 gram ngày nào khiến ông không khỏi rưng rưng xúc động. "Xúc động, bởi một sinh linh bé nhỏ với sức chiến đấu mãnh liệt, đã lần lượt vượt qua bao cửa tử để hồi sinh kỳ diệu, đền đáp công lao ngày đêm chăm bẵm của các y bác sĩ, đền đáp công lao của bố mẹ mong ngóng từng ngày", Giám đốc Cường chia sẻ.

Bức thư tay chị Phương viết, bày tỏ sự biết ơn các y bác sĩ đã nỗ lực để An được đón cái Tết đầu tiên...

Bức thư cảm ơn của gia đình bệnh nhân cho biết chị tên là Nguyễn Thị Mai Phương tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, ngày 1/6, chị được BS Cường- Giám đốc Bệnh viện, BS Minh và các y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản TW chẩn đoán và mổ cấp cứu trong tình trạng tiền sản giật nặng, thai chậm phát triển trong tử cung khi mang bầu bước vào tuần 28, em bé nặng 400gram.

"Sau 7 ngày sinh, sức khỏe ổn định được xuất viện, tuy nhiên lúc đó tôi không thể gặp con bởi bé được chăm sóc đặc biệt trong lồng ấp. Mọi công việc chăm sóc cho bé đều do BS Hoa và các y bác sĩ của Trung tâm chăm sóc và điều trị Sơ sinh. Tôi biết bé An đang được các y bác sĩ giành giật sự sống từ tay tử thần từng giây từng phút. Tôi đặc biệt biết ơn các chiến sĩ áo trắng, mọi người là Phật sống trong lòng tôi"- chị Phương viết trong thư.

Cũng tại bức thư cảm ơn này, chị Phương cho biết do ở trong vùng dịch nên chị không thể ra Hà Nội với con vì thế bé An lớn lên từng ngày nhờ những giọt sữa mẹ mà nhân viên y tế xin của những sản phụ khác, bé cũng đã được các bác sĩ sử dụng liệu pháp massage ngay trong lồng kính.

"Cuối cùng kỳ tích đã xảy ra với gia đình tôi, bệnh viện thông báo tôi có thể ra Hà Nội gặp con sau 14 ngày cách ly. Bế con trên tay, ấp con vào lòng, tôi mới cảm thấy rằng đây không phải là mơ, con tôi đã thực sự được các bác sĩ cứu từ tay tử thần"- Chị Phương viết.

Trong thư, chị Phương cho biết, suốt 2 tháng nằm lồng ấp, mẹ con chị luôn được y bác sĩ quan tâm, "giành" bế, ấp con cho chị khi chị mệt...

Theo chị Phương nếu chỉ "với trách nhiệm thì không thể tạo nên các y bác sĩ, điều dưỡng có y đức tuyệt vời đến thế, luôn hết lòng vì người bệnh".

Chị Phương cũng thông tin sau khi ra viện về nhà, bé An đã nặng 4,8kg, bé đã biết cười ra tiếng, biết ê a nói chuyện, biết lẫy, biết với đồ chơi...

PGS.TS Trần Danh Cường cho biết, em bé 400gram được nuôi dưỡng thành công là một kỳ tích.

PGS Cường cũng nhắn nhủ những người mẹ nếu không may có nguy cơ sinh non, sinh non, em bé được 27-28 tuần thai, nặng dưới 1000gram đừng từ bỏ, đừng vội buồn bã buông xuôi, hãy quyết tâm và cùng bệnh viện chăm sóc để tìm cơ hội sống cho em bé. Cuộc sống luôn có những may mắn và khi thêm những nỗ lực, hạnh phúc có thể mỉm cười với tất cả mọi người.