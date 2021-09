Kỳ tích cứu sống em bé nặng 400gram, nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay

Dân trí Bé gái sinh non ở tuần thai thứ 27, chỉ nặng 400gram đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cứu sống kỳ tích. Đến nay, đây là trường hợp bé sơ sinh nhẹ cân nhất được cứu sống tại Việt Nam.

Ngày 9/9, PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, bé gái sinh ra ở tuần thai 27 tuần, 2 ngày, nặng chỉ 400gram được cứu sống kỳ diệu.

Bệnh nhi được mổ đẻ ngày 1/6 vì chậm phát triển trong tử cung, suy thai, mẹ bị tiền sản giật. Ngay sau sinh, em bé trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, teo đét, bụng chướng, thở nấc, thở máy, oxy.

Tại thời điểm mới sinh, em bé chỉ nặng 400gram, nhỏ như một chiếc xi lanh, lọt thỏm trong bàn tay nhân viên y tế.

"Tại thời điểm sinh, em bé Thái Thị A. nặng 400gram, chỉ nhỏ như một chiếc xi lanh 50ml, lọt thỏm trong lòng bàn tay của nhân viên y tế", TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị Sơ sinh (BV Phụ sản Trung ương cho biết).

Theo TS Trác, với một em bé cực kỳ thấp cân non tháng, nặng chỉ 400gram, cứu sống được là một kỳ tích. Đến nay, đây là trường hợp nhỏ nhất được nuôi dưỡng thành công tại Việt Nam.

Em bé dần vượt qua những khó khăn, sau 3 tháng 8 ngày đã nặng 1800gram.

Với một em bé cực kỳ thấp cân non tháng, em bé sẽ có 8 nguy cơ sau sinh gồm: Ngạt; Suy hô hấp; Hạ thân nhiệt; Xuất huyết đặc biệt nguy hiểm (xuất huyết não, phổi); Khó khăn nuôi dưỡng dễ viêm ruột hoại tử; Nhiễm trùng sơ sinh (viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng máu); Rối loạn chuyển hóa; Vàng da, tan máu, thiếu máu.

Ngay khi mổ lấy thai, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức sơ sinh, tận dụng thời gian vàng cấp cứu bé, đặc biệt thực hiện chiến lược chống nhiễm trùng nhiều tầng để kiểm soát nhiễm khuẩn cho em bé.

Với một em bé nặng 400gram, chân bé nhỏ chưa bằng ngón tay út của người lớn, việc nuôi tĩnh mạch, lấy ven vô cùng khó khăn. Khi mới sinh, em bé được nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, đến ngày thứ 15, bữa ăn đầu tiên qua đường miệng, em bé chỉ ăn 1,5-2ml/bữa. Sau 23 ngày, bé ăn 5ml sữa/bữa, với tần suất ăn 16 bữa một ngày, nhỏ sữa từng giọt cho em bé.

Sau 3 tháng 9 ngày, hiện tại em bé đã nặng 1800gram, trẻ tự thở khí trời, ăn sữa đạt 200ml/ngày.

"Đây là sự tăng trưởng kỳ tích của trẻ, với mức tăng trưởng 15% cân nặng/tuần", TS Trác thông tin.

Theo PGS Cường, phòng chống nhiễm khuẩn theo nhiều tầng là điều hết sức quan trọng với trẻ non tháng. Em bé sơ sinh sinh non đã nhiễm trùng là rất nặng, kiểm soát được nguy cơ này em bé sẽ có cơ hội.

Với người mẹ trẻ sinh năm 1997, được ôm con nhỏ trong vòng tay sau gần 3 tháng xa cách là điều hạnh phúc nhất.

Sau khi được chuyển từ Yên Thành, Nghệ An ra Bệnh viện Phụ sản Trung ương cấp cứu vì tiền sản giật, các bác sĩ đã phải đình chỉ thai nghén vì tình trạng tiền sản giật đe dọa tính mạng người mẹ.

PGS Cường cho biết, tình trạng tiền sản giật là diễn biến cuối cùng của tất cả bệnh lý của người phụ nữ khi mang thai, là bệnh lý khủng khiếp nhất trong xử lý thai nghén cấp cứu.

Vì thế, trong quá trình chẩn đoán, nếu có yếu tố đe dọa tính mạng người bệnh, sẽ phải đình chỉ thai nghén.

"Thời điểm em bé được sinh ra, nặng 400gram, quả thực chúng tôi không dám nghĩ em bé hồi phục diệu kỳ như ngày hôm nay", PGS Cường nói.

Sau ca mổ ngày 1/6, chưa kịp ôm con vì em bé phải hồi sức cấp cứu, nằm lồng ấp rồi chuyển vào khu vực sơ sinh, người mẹ trẻ chỉ nhìn thấy con mình loáng thoáng nhỏ như bàn tay. Chị chỉ kịp nghĩ loáng thoáng nếu con có cơ hội sống, dù phải 6 tháng hay một năm trong viện, gia đình vẫn quyết tâm.

Sau khi điều trị tiền sản giật, người mẹ trẻ trở lại Yên Thành, Nghệ An, con nhỏ vẫn được chăm sóc tại khoa Sơ Sinh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thu Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị Sơ sinh cho biết, trong quá trình chăm sóc, không biết bao lần em bé đã "chạm" vào cửa tử, bệnh viện phải gọi về thông báo cho gia đình nhưng thời điểm Yên Thành có dịch, gia đình không thể ra được.

Rồi với kỳ tích, may mắn, em bé lại vượt qua, lớn lên từng ngày với chính những giọt sữa mẹ của nhân viên y tế, với sữa giàu đạm nhân viên y tế gom tiền lại mua cho bé vì gia đình hoàn cảnh xa xôi.

Được ấp con trong lòng, người mẹ trẻ vô cùng xúc động.

Người mẹ trẻ sáng nay được ấp con trong lòng, truyền hơi ấm cho con vẫn như là mơ, không thể hình dung cô bé nhỏ như một ống xi lanh ngày nào giờ đã được 1,8kg. "Nàng biết mỉm cười, mút tay, khóc đòi ăn, có ngày ăn được hơn 300ml sữa", người mẹ trẻ chia sẻ.

Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết, việc nuôi dưỡng thành công em bé nặng chỉ 400gram, mới được 27 tuần, 2 ngày là một kỳ tích, cũng là thành quả khẳng định trình độ, sự kiên trì của cả bác sĩ, gia đình người bệnh.

PGS.TS Trần Danh Cường cho biết, em bé 400gram được nuôi dưỡng thành công là một kỳ tích.

PGS Cường cũng nhắn nhủ những người mẹ nếu không may có nguy cơ sinh non, sinh non, em bé được 27-28 tuần thai, nặng dưới 1000gram đừng từ bỏ, đừng vội buồn bã buông xuôi, hãy quyết tâm và cùng bệnh viện chăm sóc để tìm cơ hội sống cho em bé.

Hiện tại, em bé 400gram đã đủ điều kiện xuất viện vì bé tự bú bình, tự thở khí trời, kiểm tra thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

Hồng Hải