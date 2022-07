Bé 3 tuổi nguy kịch vì ăn lá lộc mại chữa tiêu chảy

Cách đây một tuần, cháu L.T.K. (32 tháng tuổi, trú ở huyện Quế Phong, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng da xanh, mệt mỏi kèm khó thở, xét nghiệm huyết sắc tố hạ thấp ở mức 32g/l.

Cây lá lộc mại (Ảnh: Tư liệu).

Theo người nhà cháu bé, trước khi vào viện một ngày, trẻ bị đi ngoài, người nhà đã cho uống lá lộc mại để chữa trị. Sau khi uống, trẻ xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhiều, chán ăn, tiểu đỏ, da xanh nhợt và được gia đình đưa vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Sau quá trình khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngộ độc lá lộc mại gây tan máu cấp, thiếu máu nặng và lập tức cho trẻ nhập viện, truyền máu cấp cứu.

Tại bệnh viện, trẻ được truyền 2 đơn vị khối hồng cầu, hiện sau 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi đã ổn định.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Khoa hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Sản nhi Nghệ An) đã tiếp nhận 5 ca ngộ độc do sử dụng lá lộc mại để chữa bệnh. Các bệnh nhi khi vào viện hầu hết đều rơi vào tình trạng nguy kịch do tan máu cấp, dẫn tới thiếu máu nặng.