Bất an với nạn “phê” rượu bia dịp Tết

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia:

60% số vụ tai nạn giao thông do bia rượu

Vi phạm nồng độ cồn khi lái xe hiện vẫn là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông. Số liệu thống kê của ngành y tế tại một số địa phương cho thấy, khoảng 60% nạn nhân tai nạn giao thông là người điều khiển phương tiện vào cấp cứu tại bệnh viện được chỉ định kiểm tra có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Tai nạn giao thông do lái xe sử dụng rượu bia vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn còn chiếm tỷ lệ cao là do thói quen sinh hoạt, tập quán văn hóa của người dân về uống rượu bia đã tồn tại từ lâu. Bên cạnh đó, hiệu quả của công tác giáo dục, tuyên truyền còn thấp...

TS Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện nghiên cứu xã hội (ISDS):

T.K (ghi)

Việt Nam là một trong những nước tiêu thụ rượu bia lớn nhất thế giới, mức độ tiêu thụ cũng gia tăng chóng mặt. Uống rượu bia sẽ phát sinh nhiều tệ nạn, gia tăng tai nạn giao thông và gây tai nạn giao thông, đánh nhau gây thương tích, bạo lực gia đình, nghiện thuốc lá. Trong số những "tệ nạn" những nguy cơ thì đàn ông đều chiếm đại đa số. Nếu thực sự chúng ta không làm một cuộc "giải cứu", đàn ông Việt sẽ thực sự đứng trước nguy cơ bệnh tật, tàn tật, sức khoẻ thể chất và tâm thần đều bị phá huỷ.

T.K