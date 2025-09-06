Bánh mì trắng - món quen thuộc nhưng 3 nhóm này cần tránh xa

3 nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn khi ăn bánh mì trắng

Nghiên cứu cho thấy việc ăn bánh mì trắng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như tiểu đường tuýp 2, béo phì và bệnh tim.

Làm tăng đường huyết và nguy cơ tiểu đường

Theo Verywell Health, bánh mì trắng là một loại carbohydrate đơn giản chứa nhiều đường. Cơ thể nhanh chóng phân hủy nó để tạo năng lượng, tạo ra sự bùng nổ nhanh chóng và làm tăng đột biến lượng đường trong máu.

Khi cơ thể phân hủy carbohydrate, nó chuyển hóa chúng thành glucose, làm tăng lượng đường trong máu. Sau khi lượng đường trong máu tăng lên, chúng nhanh chóng giảm xuống, khiến bạn cảm thấy uể oải và mệt mỏi.

Thường xuyên ăn các loại thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mãn tính, bao gồm bệnh tim, béo phì, tiểu đường tuýp 2.

Ăn bánh mì trắng thường xuyên làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, béo phì... (Ảnh: Gettyimages).

Khi bánh mì trắng được chế biến, nhiều chất dinh dưỡng bị mất đi. Các loại bánh mì khác chứa carbohydrate phức hợp và chất xơ. Bánh mì nguyên cám mất nhiều thời gian hơn để cơ thể tiêu hóa và không gây ra tình trạng tăng đột biến lượng đường trong máu như bánh mì trắng.

Bánh mì trắng có chỉ số đường huyết cao, một thước đo mức độ thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu. Điều này dẫn đến sự tăng giảm đột biến lượng đường trong máu.

Thiếu chất xơ không có lợi cho sức khỏe đường ruột

Ngũ cốc nguyên cám là carbohydrate chứa chất xơ và các chất dinh dưỡng khác hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh. Vì bánh mì trắng bị loại bỏ các chất dinh dưỡng này trong quá trình sản xuất, nên nó không mang lại những lợi ích tương tự cho đường tiêu hóa.

Lúa mì có ba thành phần là cám, mầm và nội nhũ. Các nhà sản xuất loại bỏ cám và mầm khỏi hạt để làm bánh mì trắng, chỉ giữ lại nội nhũ. Quá trình này cũng loại bỏ chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Chất xơ là một chất dinh dưỡng giúp ổn định lượng đường trong máu và tạo cảm giác no sau khi ăn. Chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Chất xơ cũng thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và ngăn ngừa táo bón. Bánh mì trắng không mang lại những lợi ích sức khỏe tương tự.

Góp phần gây tăng cân và béo phì

Ăn bánh mì trắng thường xuyên có thể góp phần gây tăng cân. Một lát bánh mì trắng chứa 73 calo. Vì bánh mì trắng thiếu chất xơ và protein, nó không làm bạn no. Điều này có nghĩa là bạn có thể ăn nhiều mà không thấy no.

Bánh mì trắng là một loại thực phẩm đã qua chế biến kỹ lưỡng, được làm từ bột mì tinh chế. Nó thường chứa các chất phụ gia như đường và muối. Mặc dù ăn ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh, nhưng ngũ cốc tinh chế lại có liên quan đến việc tăng cân và nguy cơ béo phì cao hơn.

Bánh mì trắng được tạo thành từ carbohydrate mà cơ thể chúng ta cần để tạo năng lượng. Cơ thể sử dụng carbohydrate làm nhiên liệu, một phần thiết yếu của chế độ ăn uống.

Ai nên tránh xa bánh mì trắng?

Bánh mì trắng không phải là lựa chọn lành mạnh cho tất cả mọi người:

Bệnh Celiac

Bánh mì trắng chứa một loại protein gọi là gluten. Người mắc bệnh celiac không dung nạp gluten và nên tránh bánh mì trắng. Khi người mắc bệnh celiac tiêu thụ gluten, hệ thống miễn dịch của họ sẽ tấn công và gây tổn thương ruột non.

Bệnh Celiac hay còn gọi là bệnh không dung nạp gluten do cơ thể bị dị ứng với các thực phẩm có chứa gluten có trong lúa mạch, yến mạch và lúa mì. Bệnh Celiac gây ra các phản ứng với gluten làm cho cơ thể có những phản ứng để từ chối chất này gây ra các rối loạn nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa.

Đây không phải là một loại bệnh phổ biến nhưng một khi mắc phải, nó sẽ để lại những biến chứng và hậu quả vô cùng nguy hiểm.

Không dung nạp hoặc nhạy cảm với gluten

Những người không dung nạp gluten nhưng không phải celiac cũng có thể chọn tránh bánh mì trắng, loại bánh mì có thể gây ra các triệu chứng khó chịu như đầy hơi.

Bệnh tiểu đường

Bánh mì trắng có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc các tình trạng khác ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Vì nó làm tăng đột biến lượng đường trong máu, việc ăn bánh mì trắng có thể khiến việc kiểm soát bệnh tiểu đường trở nên khó khăn hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị người lớn hãy cố gắng ăn bánh mì trắng một cách điều độ và cân nhắc ăn kèm với các thực phẩm giàu protein hoặc chất xơ để giúp ổn định lượng đường trong máu.