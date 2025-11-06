Hội nghị khoa học Phẫu thuật Đầu cổ châu Á (ASHNO 2025) vừa diễn ra tại TPHCM, quy tụ hàng nghìn chuyên gia, bác sĩ đầu ngành Tai Mũi Họng - Phẫu thuật Đầu cổ trong nước và quốc tế.

ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn là chủ tọa một phiên chuyên đề về phẫu thuật đầu cổ, đồng thời trình bày báo cáo bằng tiếng Anh tại hội nghị về một ca bệnh rất hiếm gặp, mang đến nhiều giá trị khoa học và ứng dụng lâm sàng thực tiễn.

ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương (thứ hai từ trái qua) chụp ảnh cùng các chủ tọa phiên chuyên đề tại ASHNO 2025 (Ảnh: BVCC).

Ca bệnh hiếm gặp và phức tạp, y văn ít báo cáo

Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Trương Khương đã có bài báo cáo về “Ca phẫu thuật u máu chiếm trọn thanh quản”. Bệnh nhân là chị A. (40 tuổi), trước nhập viện 2 tháng có cảm giác vướng ở cổ họng và hay bị nghẹn thức ăn.

Vì chủ quan cho rằng đó chỉ là dấu hiệu do khó tiêu và đau dạ dày gây ra, người bệnh không thăm khám mà tự mua thuốc về uống. Khi triệu chứng nuốt vướng xuất hiện rõ ràng hơn, người phụ nữ đến một số bệnh viện địa phương và được phát hiện một khối u máu chèn ép gần như hoàn toàn thanh quản.

Theo thời gian, người bệnh không thể ăn uống được. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, chị A. được thăm khám ở khoa Tai - Mũi - Họng.

Qua kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ Nguyễn Trương Khương ghi nhận đây là một trường hợp u máu lớn chiếm toàn bộ lòng thanh quản, gây khó thở và vướng khi nuốt - những triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường của đường hô hấp trên.

Trước tình trạng nguy hiểm, bác sĩ Khương lên kế hoạch phẫu thuật.

Hình ảnh khối u máu chiếm trọn thanh môn (Ảnh: BVCC).

“Đây là một trong những ca bệnh hiếm gặp, không phải là một phẫu thuật chuẩn, trong y văn đề cập rất ít, khi ranh giới giữa đường thở và lưỡi dao chỉ cách nhau vài milimét, đặc biệt khi người bệnh lại có tiền căn thay van tim và dùng thuốc chống đông.

Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây chảy máu nghiêm trọng và đe dọa tính mạng. Vì vậy, ca mổ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán chính xác từng thao tác và phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa”, bác sĩ chia sẻ.

Kiên định tinh thần hội nhập từ phòng mổ đến diễn đàn khoa học

Trước mổ, người bệnh được ngưng thuốc chống đông 5 ngày và mở khí quản chủ động để đảm bảo an toàn đường thở. Suốt nhiều giờ phẫu thuật, bác sĩ Khương cùng ê-kíp đã sử dụng đốt điện hai cực kết hợp dao siêu âm nhằm cắt triệt để khối u, hạn chế tối đa mất máu và bảo tồn cấu trúc thanh quản.

Hậu phẫu, người bệnh hồi phục tốt, chức năng nói, nuốt và hô hấp bình thường. Kết quả này thể hiện trình độ phẫu thuật chính xác và năng lực xử lý những ca bệnh phức tạp của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Bác sĩ Khương (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng nghiệp tại ASHNO 2025 (Ảnh: BVCC).

Sự hiện diện với tư cách chủ tọa và tham gia báo cáo tại ASHNO 2025 không chỉ là niềm tự hào của riêng bác sĩ Nguyễn Trương Khương, mà còn là minh chứng cho tinh thần học hỏi, chia sẻ và hội nhập của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

“Từ phòng mổ đến diễn đàn khoa học, chúng tôi luôn kiên định với tinh thần hội nhập không chỉ là đi xa hơn, mà là mang những gì tốt đẹp nhất của y học thế giới về phục vụ người dân Việt Nam”, ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương chia sẻ.