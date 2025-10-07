Bác sĩ trưởng khoa nhi kịp thời hỗ trợ sản phụ đẻ rơi tại nhà

Ngày 7/10, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu, gần 13h ngày 6/10, khi chuẩn bị đi làm, bác sĩ Lê Hoàng Khải (ngụ tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, công tác tại bệnh viện) nghe tiếng kêu từ nhà hàng xóm cách khoảng 20m có sản phụ đẻ rơi.

Bé sơ sinh chào đời an toàn tại nhà sản phụ (Ảnh: CTV).

Với kinh nghiệm của một bác sĩ nhi, bác sĩ Khải nhanh chóng chạy qua nhà sản phụ để hỗ trợ. Thời điểm này, bé sơ sinh gần như đã lọt ra ngoài nhưng không thở, miệng đầy dịch ối.

Bác sĩ Khải đỡ bé sơ sinh ra trọn vẹn, làm sạch đường thở, ủ ấm cho bé. Vài giây sau, bé cất tiếng khóc trong sự vỡ òa hạnh phúc của gia đình.

Ngay sau đó, bác sĩ liên hệ ê-kíp cấp cứu của bệnh viện đến hỗ trợ cắt dây rốn tại nhà và đưa 2 mẹ con về bệnh viện tiếp tục theo dõi.

Được biết, sản phụ là chị N.K.M. (43 tuổi). Bé trai sinh ra nặng hơn 3kg. Hiện sức khỏe mẹ và bé đều ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BS.CKI Lê Hoàng Khải, những tình huống sinh con ngoài cơ sở y tế tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm cho cả mẹ và trẻ như suy hô hấp, băng huyết, ngạt sau sinh, nhiễm trùng,…

"Do đó, sản phụ cần khám thai định kỳ, theo dõi sát ngày dự sinh, sớm đến bệnh viện khi có dấu hiệu chuyển dạ để được đội ngũ y tế hỗ trợ kịp thời", bác sĩ khuyến cáo.