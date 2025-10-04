Phút sơ sẩy khiến bé bất tỉnh, tím tái vì ngạt nước

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ nhỏ và tầm quan trọng của việc sơ cứu đúng cách.

Theo BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé V.M.A. (17 tháng tuổi, ngụ Tây Ninh) được mẹ phát hiện ngã úp mặt vào xô nước khoảng 2-3 phút vào trưa 24/9.

Khi được vớt lên, bé bất tỉnh, tím tái. Sau khi được hàng xóm xốc ngược và nôn ra nước, bé được đưa đến phòng khám đa khoa tư nhân để hồi sức tim phổi. Khi tim đập lại, bé lơ mơ, gồng nhẹ, thở oxy và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bé lơ mơ, mê, co giật, môi hồng tái, thở mệt.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng toan chuyển hóa, thiếu oxy máu và thâm nhiễm hai phế trường trên X-quang phổi.

Bé được chẩn đoán ngạt nước giờ thứ 2, thiếu oxy não, viêm phổi hít và được điều trị tích cực bằng đặt nội khí quản, chống phù não, chống co giật, kháng sinh và điều chỉnh điện giải toan kiềm.

Sau hơn một tuần điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, tình trạng của bé đã cải thiện đáng kể, cai được máy thở và được chuyển sang khoa Hô hấp để tiếp tục theo dõi.

Khuyến cáo từ chuyên gia

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần luôn cảnh giác và giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ để phòng tránh đuối nước (Ảnh minh hoạ: CTV).

Từ trường hợp này, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần luôn cảnh giác và giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ, bởi chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản cho trẻ ngạt nước, bao gồm ấn ngực và hà hơi thổi ngạt. Tuyệt đối không xốc nước, lăn lu hay ấn bụng, vì những hành động này không chỉ không hiệu quả mà còn làm mất "thời gian vàng" để cứu trẻ.

Để phòng ngừa đuối nước, bác sĩ Tiến đưa ra một số khuyến nghị cụ thể: Các xô, chậu chứa nước trong nhà phải luôn có nắp đậy hoặc để trống, khô ráo; Trẻ lớn không được tự ý tắm sông, suối mà không có sự giám sát của người lớn; Khi đưa trẻ đi bơi ở hồ, người lớn cần luôn để mắt theo dõi con, ngay cả khi có nhân viên bảo hộ. Đồng thời, các công trình xây dựng công cộng có hố đào khi mưa ngập nước phải có rào bảo vệ và bảng cấm để tránh trẻ em sẩy chân.

Ngoài ra, bác sĩ Tiến cũng khuyến khích cha mẹ nên cho trẻ học bơi sớm. Đây không chỉ là một kỹ năng rèn luyện sức khỏe mà còn là một kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho trẻ nhỏ.