45 phút cứu bé gái tim bẩm sinh, tránh mổ hở

Thở phào nhẹ nhõm khi được bác sĩ thông báo con mình đã ổn định, có thể xuất viện sau 24 giờ can thiệp điều trị tim bẩm sinh, gia đình bệnh nhi T. T. K. T (14 tuổi, TP Cần Thơ) vẫn luôn cảm ơn các bác sĩ vì đã giúp bệnh nhi tránh được nguy cơ mổ hở, sau phẫu thuật hồi phục lâu.

Theo bệnh sử, bệnh nhi T., mắc dị tật tim bẩm sinh thông liên nhĩ lỗ thứ phát. Trước khi nhập Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, bé T đã được thăm khám tại một cơ sở y tế và được tư vấn điều trị bằng phương pháp phẫu thuật tim hở.

Mong muốn của gia đình là tìm phương án giúp bệnh nhi phục hồi nhanh hơn, không mổ hở. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, bệnh nhi được chỉ định siêu âm tim Doppler, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị thông liên nhĩ với kích thước lỗ thông có thể xử trí bằng phương pháp can thiệp bít dù qua da, một thủ thuật ít xâm lấn giúp đóng lại lỗ thông liên nhĩ mà không cần mở ngực.

Sức khỏe bệnh nhi ổn định, hồi phục nhanh và được xuất viện tái khám ngoại trú sau 24 giờ (Ảnh: BVCC).

ThS.BS Quách Tấn Đạt – Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long - cho biết: “Điều đáng mừng là không phải trường hợp thông liên nhĩ nào cũng cần phẫu thuật mở tim.

Với kỹ thuật can thiệp bít dù hiện đại, nhiều bệnh nhi có thể tránh được ca mổ lớn, đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng sống lâu dài. Đây là phương pháp an toàn, ít xâm lấn, phù hợp với nhiều người bệnh, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên”.

Bệnh nhi được tiến hành thủ thuật như kế hoạch, các bác sĩ đã tiến hành thủ thuật bít hoàn toàn lỗ thông liên nhĩ cho bé T trong khoảng 45 phút. Như vậy, bé không cần phải thực hiện phẫu thuật tim hở. Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định, hồi phục nhanh và đã được cho ra viện tái khám ngoại trú sau 24 giờ.

“Ca can thiệp thành công này không chỉ mang lại trái tim khỏe mạnh cho bệnh nhi T mà còn cho thấy những tiến bộ trong điều trị tim bẩm sinh tại Đồng bằng sông Cửu Long, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận phương pháp ít xâm lấn cho trẻ em và thanh thiếu niên mắc dị tật tim”, bác sĩ Quách Tấn Đạt chia sẻ thêm.

Theo Bộ Y tế, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 10.000-12.000 trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó thông liên nhĩ là một trong những dạng phổ biến. Việc điều trị các dị tật này có một “thời điểm vàng” là giai đoạn bệnh chưa gây tăng áp lực động mạch phổi nặng, chưa làm đảo chiều dòng máu chảy qua tim, và chưa khiến tim bị suy yếu.

Nếu phát hiện sớm và can thiệp trong giai đoạn này, quá trình điều trị sẽ đơn giản hơn, ít rủi ro, tỷ lệ hồi phục cao và hạn chế tối đa biến chứng về sau. Ngược lại, nếu phát hiện muộn, bệnh có thể tiến triển nặng, gây áp lực lớn cho tim và phổi, khiến việc điều trị phức tạp hơn, hiệu quả giảm và nguy cơ biến chứng tăng.