Bác sĩ sản khoa đồng hành cùng người bệnh trong khoảnh khắc tưởng chừng không còn hy vọng

Một câu nói giản dị nhưng cũng là lựa chọn mà anh kiên định theo đuổi suốt hành trình làm nghề.

Cuộc chạy đua trong phòng mổ

Bất ngờ tiếp nhận sản phụ băng huyết nặng sau sinh, diễn biến nhanh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, bác sĩ Đinh Thanh Hà và đồng nghiệp lập tức chạy đua với thời gian để bảo toàn tính mạng người bệnh. Huyết áp bệnh nhân tụt sâu, mất máu nghiêm trọng, từng phút trôi qua đều khiến cơ hội sống của bệnh nhân ngày càng mong manh.

ThS.BSNT Đinh Thanh Hà (Ảnh: BVCC).

Nỗi lo lắng của gia đình không chỉ vì tình trạng sức khỏe của người thân, mà còn từ thực tế phũ phàng: Không đủ khả năng chi trả viện phí. Để kịp thời can thiệp cứu sống sản phụ, ThS.BS Đinh Thanh Hà nói với ê-kíp: “Cứ cứu người đã, chuyện khác tính sau”.

Ca mổ khẩn cấp được triển khai ngay lập tức, không có sự do dự. Toàn bộ ê-kíp tập trung cao độ, chạy đua từng phút để giành lại sự sống cho sản phụ. Sau nhiều giờ căng thẳng, ca phẫu thuật thành công, người bệnh qua cơn nguy kịch.

Khi biết được hoàn cảnh sản phụ đặc biệt khó khăn, bác sĩ Hà cùng các đồng nghiệp trong khoa đã chủ động hỗ trợ và vận động thêm nguồn lực để san sẻ gánh nặng viện phí cho gia đình. Ngày xuất viện, người chồng lặng lẽ nắm chặt tay bác sĩ Hà không nói gì, chỉ bật khóc. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng với người làm nghề, có lẽ còn giá trị hơn mọi lời cảm ơn.

Với ThS.BSNT Đinh Thanh Hà, hiện là Trưởng khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang, đây chỉ là một trong rất nhiều cuộc chạy đua mà anh và đồng nghiệp đã trải qua trong hành trình làm nghề.

“Lúc mới ra trường, tôi từng gặp nhiều sản phụ khó khăn về kinh tế, đến tã bỉm hay đồ dùng cho con trẻ cũng hết sức thiếu thốn, phải đi mượn. Khi đó, tôi nhận ra bác sĩ không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà nên thấu hiểu hoàn cảnh của bệnh nhân để đồng cảm, giúp họ phần nào vượt qua giai đoạn khó khăn”, bác sĩ Hà chia sẻ.

Khi y đức được tiếp nối bằng sức mạnh tập thể

Là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào “Người tốt, việc tốt” ngành y tế Khánh Hòa, ThS.BSNT Đinh Thanh Hà không chỉ được đánh giá cao bởi chuyên môn sâu trong lĩnh vực sản phụ khoa, mà còn bởi y đức, lòng nhân ái, bản lĩnh nghề nghiệp và những lựa chọn đứng về phía người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất.

Với anh, nghề y không chỉ là chuyên môn, mà trước hết là trách nhiệm với sinh mạng con người. Trong những tình huống khẩn cấp, khi thời gian được tính bằng từng phút, quyết định của người thầy thuốc không chỉ dựa trên phác đồ hay thiết bị y tế, mà còn cần đến bản lĩnh nghề nghiệp và y đức.

Tinh thần ấy không chỉ thể hiện trong phòng mổ, mà còn lan tỏa qua những việc làm thiện nguyện bên ngoài cánh cổng bệnh viện. Nhiều năm qua, bác sĩ Hà đều đặn tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như góp gạo, mì, quần áo gửi đến những hoàn cảnh khó khăn; hay tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần cùng nhóm thiện nguyện nấu cơm, phát cháo cho người vô gia cư trong thành phố.

“Thấy họ có bữa ăn nóng, mình cũng ấm lòng”, anh chia sẻ.

Tinh thần y đức ấy được lan tỏa khi bác sĩ Hà có sự đồng hành của ban lãnh đạo, các đồng nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang. Trong nhiều năm qua, Vinmec Nha Trang không chỉ là môi trường giúp các bác sĩ phát triển chuyên môn, mà còn là nơi nuôi dưỡng và tiếp nối những giá trị nhân văn thông qua hàng loạt hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ Hà đồng hành cùng Vinmec Nha Trang trong các hoạt động thiện nguyện (Ảnh: BVCC).

Bệnh viện đã phối hợp cùng làng trẻ em SOS Nha Trang triển khai các chương trình chăm sóc y tế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như tổ chức Trung thu, hỗ trợ sinh hoạt tinh thần đến chú trọng y học dự phòng như tiêm vaccine cúm, viêm gan B miễn phí. Song song đó, Vinmec Nha Trang duy trì các chương trình hiến máu nhân đạo định kỳ, thu hút đông đảo cán bộ nhân viên tham gia, góp phần bổ sung nguồn máu điều trị cho các ca cấp cứu tại địa phương.

Sau các đợt mưa lũ lớn tại Khánh Hòa, bệnh viện triển khai chuỗi hoạt động “We Care - We Share”, tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân, trao tặng nhiều phần quà cho các hộ gia đình khó khăn, đồng thời hỗ trợ chính các cán bộ nhân viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

“Có những người cả đời chưa từng được khám bệnh. Chỉ cần được hỏi han, đo huyết áp, kê đơn thuốc, với họ đã là một sự an tâm rất lớn”, bác sĩ Hà chia sẻ.

Dù ở vai trò cá nhân hay trong một tập thể y tế lớn, với ThS.BSNT Đinh Thanh Hà, y đức không nằm ở những khẩu hiệu lớn lao, mà thể hiện qua những quyết định rất cụ thể trong những khoảnh khắc sinh tử.

“Một bệnh viện hiện đại không chỉ là nơi chữa bệnh, mà còn phải là chỗ dựa của cộng đồng, đặc biệt với những người yếu thế”, anh nói.