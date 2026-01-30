15 ngày giành lại sự sống cho cụ ông 86 tuổi sốc nhiễm khuẩn tại Vinmec Nha Trang

Đầu tháng 1, ông N.V.N (86 tuổi) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang trong tình trạng rối loạn huyết động, nhiễm trùng lan tỏa, nguy cơ suy đa cơ quan. Khai thác tiền sử, các bác sĩ cho biết cụ ông còn có nhiều bệnh lý nền nặng như thận mạn tính giai đoạn IV, sỏi bàng quang lớn, thận ứ nước độ IV, thể trạng suy kiệt nặng.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực (ICU) để điều trị. Ê-kíp bác sĩ nhanh chóng triển khai phác đồ hồi sức tích cực đa mô thức, bao gồm kiểm soát nhiễm trùng nghiêm ngặt, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, theo dõi sát chức năng thận và các chỉ số sinh tồn.

Bệnh viện cũng liên tục tổ chức nhiều cuộc hội chẩn đa chuyên khoa với các chuyên gia đầu ngành của Hệ thống Y tế Vinmec nhằm đánh giá toàn diện tình trạng của bệnh nhân và xây dựng chiến lược điều trị tối ưu.

Bệnh nhân được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực trong 15 ngày với phác đồ cá thể hóa (Ảnh: BVCC).

Bác sĩ Đỗ Tiến Dũng, Phụ trách khoa Hồi sức tích cực, cho biết: “Không chỉ điều trị nhiễm trùng, chúng tôi phải tìm bằng được nguồn nhiễm, nếu không kiểm soát được gốc của vấn đề, mọi can thiệp hồi sức chỉ mang tính tạm thời”.

Qua đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ xác định tình trạng bế tắc đường tiểu do sỏi bàng quang lớn và thận ứ nước nặng là một trong những ổ nhiễm trùng chính, khiến tình trạng nhiễm khuẩn không thể được kiểm soát triệt để. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giữa nguy cơ và lợi ích, ê-kíp bác sĩ Vinmec Nha Trang quyết định can thiệp phẫu thuật mở thông bàng quang ra da (dẫn lưu bàng quang trên xương mu) để giải quyết dứt điểm tình trạng tắc nghẽn.

Sau can thiệp, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân dần được kiểm soát, các chỉ số viêm giảm từng ngày, huyết động ổn định hơn, chức năng thận được bảo toàn.

“15 ngày điều trị tại khoa Hồi sức tích cực là 15 ngày đội ngũ y tế theo dõi sát từng thay đổi nhỏ nhất của bệnh nhân, điều chỉnh phác đồ liên tục theo đáp ứng điều trị. Có những thời điểm, chúng tôi gần như phải canh từng chỉ số, từng nhịp thở để giữ mạng sống cho bệnh nhân”, bác sĩ Dũng cho biết.

Sau thời gian điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, tự ăn uống, đi lại, các chỉ số nhiễm trùng trở về bình thường; chức năng thận ổn định, tình trạng bế tắc đường tiểu đã được giải quyết. “Từ cửa tử, ông N. đã trở lại cuộc sống bình thường trong sự vui mừng của gia đình và đội ngũ điều trị. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng và sự phối hợp chuyên môn ở mức cao nhất giữa nhiều chuyên khoa tại Vinmec Nha Trang và trong toàn hệ thống”, bác sĩ Dũng khẳng định.

Thành trì bảo vệ sự sống cho những bệnh nhân nguy kịch

Đi vào hoạt động từ tháng 12/2025, khoa Hồi sức tích cực (ICU) - Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang nhanh chóng trở thành một trong những đơn vị trụ cột, giữ vai trò then chốt trong hệ thống điều trị toàn viện. Không chỉ tiếp nhận các ca bệnh nặng, nguy kịch từ khoa Cấp cứu, ICU còn là điểm tựa chuyên môn cho tất cả các khoa lâm sàng khi người bệnh rơi vào tình trạng đe dọa tính mạng.

Chỉ trong thời gian ngắn kể từ ngày thành lập, khoa đã liên tục tiếp nhận, điều trị thành công cho nhiều trường hợp sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, suy đa cơ quan và biến chứng hậu phẫu nặng.

Theo bác sĩ Đỗ Tiến Dũng, hồi sức tích cực không đơn thuần là chặng cuối của quá trình điều trị, mà là mắt xích quyết định sự sống còn của người bệnh. “ICU không chỉ là nơi đặt máy móc hay sử dụng thuốc liều cao. Đây là nơi bác sĩ phải nhìn người bệnh một cách toàn diện, từ đó đưa ra các quyết định mang tính chiến lược trong từng thời điểm. Mỗi quyết định đều có thể tạo ra sự khác biệt giữa hồi phục và biến chứng, giữa sự sống và cái chết”, bác sĩ Dũng cho biết.

Bác sĩ Đỗ Tiến Dũng, Phụ trách khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang (Ảnh: BVCC).

Vận hành khoa Hồi sức tích cực tại Vinmec Nha Trang là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo bài bản, làm việc theo quy trình chặt chẽ, kết hợp với hệ thống trang thiết bị hiện đại. Tại đây, các ca bệnh nguy kịch được theo dõi liên tục 24/7.

Đồng thời, hội chẩn liên chuyên khoa được triển khai nhanh chóng, giúp bác sĩ kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị dựa trên diễn biến lâm sàng và bằng chứng y khoa. Mô hình phối hợp này cho phép khoa Hồi sức tích cực không chỉ xử trí các tình huống cấp cứu tức thời, mà còn kiểm soát tốt các biến chứng phức tạp phát sinh trong quá trình điều trị.

Khoa Hồi sức tích cực còn quy tụ những bác sĩ có kinh nghiệm chuyên sâu trong hồi sức - cấp cứu. Trong đó, bác sĩ Đỗ Tiến Dũng là một trong những trụ cột chuyên môn của khoa. Tốt nghiệp bác sĩ y đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM, bác sĩ Dũng có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức, đặc biệt là hồi sức sau phẫu thuật tim mạch.

Trước khi công tác tại Vinmec, ông từng làm việc tại các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Thủ Đức và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Với các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, mỗi ca bệnh được cứu sống không chỉ là một thành công y khoa, mà còn là cam kết về chất lượng điều trị và y đức. “Chúng tôi không coi bệnh nhân là những ca khó, mà là những con người đang cần được giữ lại sự sống. Đó là điều khiến đội ngũ ICU nỗ lực đến cùng”, bác sĩ Dũng nói.