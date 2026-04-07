Ngày 7/4, các đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư tại xã Hiệp Phước, xã Đất Đỏ và xã Bắc Tân Uyên (TPHCM) bắt đầu triển khai các hoạt động chăm sóc y tế thiết thực ngay tại nhà dân.

Theo đó, các y bác sĩ đã mang túi dụng cụ y tế thông minh đến từng nhà để đo huyết áp cho người cao tuổi, tư vấn cho người bệnh mạn tính, rà soát nhóm nguy cơ, cập nhật hồ sơ sức khỏe… thay vì để người dân phải tự tìm đến cơ sở khám chữa bệnh.

Đội chăm sóc sức khoẻ liên tục gắn với địa bàn dân cư của xã Hiệp Phước thăm khám cho một người cao tuổi tại nhà (Ảnh: SYT).

Đây chính là tinh thần của một mô hình mới - chuyển từ nơi khám bệnh sang nơi quản lý sức khỏe người dân, từ thụ động sang chủ động, từ dịch vụ đơn lẻ sang chăm sóc liên tục mà ngành y tế TPHCM đang áp dụng, nhằm đưa y tế cơ sở trở thành nền tảng thực sự.

"Từ hôm nay - tại xã Hiệp Phước, Đất Đỏ và Bắc Tân Uyên - người dân đã thực sự có bác sĩ gia đình của riêng mình. Đó là một đội ngũ đa ngành chuyên nghiệp, thấu hiểu hoàn cảnh và theo dõi sức khỏe từng thành viên theo thời gian", Sở Y tế TPHCM khẳng định.

Trong mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, người bác sĩ là đội trưởng chịu trách nhiệm quyết định kế hoạch chăm sóc và kết nối hội chẩn tuyến trên; điều dưỡng viên giúp điều phối lịch chăm sóc tại nhà và quản lý hồ sơ sức khỏe.

Bên cạnh đó, đội còn có dược sĩ đảm bảo cung ứng thuốc thiết yếu, hướng dẫn sử dụng an toàn, và những "cánh tay nối dài" là nhân viên y tế công cộng và các cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng, giúp nắm rõ từng hộ gia đình để sàng lọc nguy cơ kịp thời.

Hoạt động của đội chăm sóc sức khoẻ liên tục gắn với địa bàn dân cư của xã Đất Đỏ tại nhà dân ngày 7/4 (Ảnh: SYT).

Thành công bước đầu của mô hình tại 3 địa phương này đến từ sự vận hành nhịp nhàng của 3 trụ cột chiến lược.

Thứ nhất là sự vào cuộc của chính quyền, khi lãnh đạo địa phương trở thành điểm tựa vững chắc nhất để mô hình lan tỏa. Thứ hai, tinh thần dấn thân của y tế cơ sở. Và thứ ba, sự dẫn dắt chuyên nghiệp của Sở Y tế, khi không chỉ giao việc mà còn đồng hành bằng đào tạo, công nghệ dữ liệu và kết nối hạ tầng chuyên sâu.

Trong thời gian tới, mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư sẽ lan tỏa mạnh mẽ trên toàn TPHCM, để trạm y tế không chỉ khám bệnh tại chỗ mà là nơi chăm sóc sức khỏe mỗi ngày và là người bạn đồng hành của từng gia đình.