Bác sĩ Bạch Mai giúp đồng bào Sơn La chăm sóc sức khỏe như tại Thủ đô

Hợp tác toàn diện nâng chất lượng y tế vùng cao

Ngày 18/4, UBND tỉnh Sơn La và Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hội nghị ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2031, với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, đồng thời từng bước hiện thực hoá việc đưa Sơn La trở thành trung tâm y tế vùng trong thời gian tới.

Sơn La là tỉnh miền núi giáp biên giới, hơn 80% người dân là đồng bào các dân tộc thiểu số, địa hình bị chia cắt, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La, phát triển hệ thống y tế là một trong những nhiệm vụ được các cấp chính quyền địa phương quan tâm để nâng cao chất lượng sức khỏe người dân, đồng thời thực hiện các nội dung Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".

Hội nghị ký kết hợp tác nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, đồng thời từng bước đưa Sơn La trở thành trung tâm y tế vùng trong thời gian tới (Ảnh: Thế Anh).

“Thời gian tới, Sơn La mong muốn nhận được nhiều sự hỗ trợ, chuyển giao công nghệ của các bệnh viện tuyến trung ương, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân địa phương”, ông Chiến phát biểu tại hội nghị.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Sơn La đã có nhiều bước tiến đáng kể trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số hạn chế như thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh.

“Bệnh viện Bạch Mai sẽ đào tạo nguồn nhân lực y tế cơ sở cho Sơn La, bao gồm cả kiến thức cơ bản và kỹ thuật chuyên sâu; hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng hệ thống quản trị thông minh, kết nối dữ liệu y tế từ cơ sở đến tuyến trung ương”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Cũng theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, việc tối ưu hóa “giờ vàng" để giành lấy sự sống cho người bệnh trở thành nội dung sống còn trong công tác điều trị, đặc biệt với các bệnh như đột quỵ, tai biến, cấp cứu, hồi sức tích cực…

Do đó, Bệnh viện Bạch Mai sẽ chuyển giao kỹ thuật y tế chuyên sâu cho các bệnh viện tuyến tỉnh của Sơn La, xây dựng những mô hình chăm sóc sức khỏe hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La hiện đang được nâng cấp, quy hoạch thành bệnh viện đa khoa tuyến cuối của khu vực Tây Bắc, nâng tổng số giường bệnh lên 1.000 giường.

Trước đó, đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La khảo sát thực tế, trao tặng nhiều suất quà cho người bệnh đang điều trị tại đây (Ảnh: Thế Anh).

Thông qua hoạt động ký kết, Bệnh viện Bạch Mai sẽ trao đổi, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; chuyển giao nhiều kỹ thuật mũi nhọn như hồi sức cấp cứu, tim mạch, ung bướu, phẫu thuật thần kinh, sọ não… góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương.

Nâng chuẩn thực hành ở tuyến cơ sở như bệnh viện tuyến trên

Cũng trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 13-17/4, đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai đã cử đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp đào tạo các kỹ năng, bám sát nhu cầu thực tế tại địa phương để chuẩn hóa năng lực chuyên môn cho các bác sĩ ngay tại cơ sở.

Các bác sĩ tại tuyến cơ sở tham gia lớp tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn trong khuôn khổ chương trình hợp tác (Ảnh: Thế Anh).

46 học viên là điều dưỡng từ các đơn vị y tế trong tỉnh đã tham gia lớp tập huấn quản lý vết thương, được cập nhật những kiến thức mới nhất về sinh lý học lành thương và các kỹ thuật chăm sóc vết thương phức tạp.

Khóa đào tạo cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ đã có gần 60 bác sĩ, điều dưỡng tham dự.

Các lớp đào tạo đã giúp đội ngũ điều dưỡng địa phương hệ thống hóa lại kiến thức chuyên môn và chuẩn hóa các thao tác thực hành theo tiêu chuẩn của bệnh viện hạng đặc biệt.

Bên cạnh đó, 350 bà con thôn bản Vân Hồ được bác sĩ tuyến cuối thăm khám. Đoàn công tác đã mang theo nhiều thiết bị y tế hiện đại như siêu âm tim, điện tim, xét nghiệm nhanh về tận bản làng. Qua thăm khám, nhiều trường hợp bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường đã được phát hiện sớm và tư vấn điều trị kịp thời.

350 bà con thôn bản Vân Hồ đã được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai về tận nơi thăm khám (Ảnh: Thế Anh).

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: “Bệnh viện Bạch Mai không chỉ là tuyến cuối trong điều trị mà còn phải đóng vai trò dẫn dắt, chia sẻ gánh nặng bệnh tật với bà con vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi cử đến Vân Hồ những chuyên gia đầu ngành để người dân được thụ hưởng dịch vụ như tại Thủ đô”.

Đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bạch Mai Care, giúp bà con địa phương tạo hồ sơ sức khỏe cá nhân, bước đầu tiếp cận với hình thức tư vấn từ xa, theo dõi, quản lý bệnh mạn tính và kết nối thường xuyên với bác sĩ tuyến trên.